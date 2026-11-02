건보공단, 노인장기요양보험 누리집 이용자 10명 중 8명 만족

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단은 2일 누리집 이용자 만족도 조사를 실시했다.
- 응답자 82%가 서비스에 만족했으며 종합 만족도는 81.9점으로 상승했다.
- 건보공단은 조사 결과를 반영해 맞춤형 누리집 서비스를 확대할 계획이다.
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종합 만족도, 전년비 1.3점↑
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인장기요양보험 누리집 이용자의 82%가 서비스에 만족한 것으로 나타났다.
국민건강보험공단은 2일 노인장기요양보험 누리집 이용자를 대상으로 '2026년 누리집 이용자 만족도 조사'를 실시했다고 밝혔다.
이번 조사는 지난달 1일부터 10일까지 약 10일 동안 장기요양 누리집 방문자를 대상으로 진행됐다. 조사 내용은 이용현황, 편의성 등 13개 문항으로 구성됐다.
조사 결과, 이용자 10명 중 8명이 서비스에 만족하는 것으로 나타났다. 전체 응답자 870명 중 82%에 달하는 713명이 누리집 서비스에 대해 '매우 만족' 또는 '만족'했다고 답했다. 종합 만족도는 81.9점으로 전년(80.6점) 대비 1.3점 상승했다.
건보공단은 이번 설문 결과를 면밀히 검토해 향후 누리집 개선에 적극 반영할 예정이다. 장기요양 수급자와 가족이 필수 복지 혜택과 정보를 보다 쉽고 편리하게 조회·신청할 수 있도록 이용자 맞춤형 서비스를 확대할 계획이다.
김기형 건보공단 장기요양돌봄상임이사는 "초고령사회 진입에 따라 노인장기요양보험 누리집에 대한 국민적 관심과 수요가 지속적으로 높아지고 있다"며 "이번 만족도 조사 결과를 밑거름 삼아 국민 눈높이에 맞춘 더욱 편리하고 따뜻한 디지털 서비스를 구현해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com