크래프톤, K팝 AI 캐릭터 챗 서비스 '키프' 출시

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 2일 K팝 AI 캐릭터 챗 서비스 키프를 출시했다
- 키프는 아티스트 캐릭터와 대화하며 팬 활동을 즐기는 서비스다
- 피프티피프티 참여로 시작해 아티스트와 서비스 국가를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 2일 K팝 AI 캐릭터 챗 서비스 '키프(Kiff)'를 국내에 출시했다.
키프는 아티스트가 구상한 캐릭터와 대화하는 서비스다. 이용자는 캐릭터와 채팅하며 팬 활동을 즐길 수 있다. 캐릭터는 이용자의 취향과 이전 대화 내용을 기억해 반영하고 아티스트의 소식을 전하며 이를 주제로 대화를 이어간다. 하루 동안 나눈 이야기를 그림일기로 만들어주는 기능도 있다.
이용자는 텍스트 채팅 모드나 화면 속 캐릭터와 상호작용하는 캐릭터 모드 중 선택할 수 있다. 캐릭터 모드에서는 사용자의 인사에 맞춰 손을 흔드는 등 반응하는 움직임을 보인다.
첫 참여 아티스트는 어트랙트 소속 걸그룹 피프티피프티다. 피프티피프티의 공식 캐릭터 '웨니'는 멤버들이 페르소나 구상부터 외형 개발까지 직접 참여해 만들었다. 멤버들이 웨니를 만들어가는 과정은 키프 공식 유튜브 채널에서 영상으로 공개되고 있다.
키프는 14세 이상 이용자를 대상으로 iOS와 안드로이드 앱에서 한국어로 제공된다. 매일 일부 대화는 무료로 즐길 수 있으며, 월 3900원 구독 시 채팅을 무제한으로 이용할 수 있다.
크래프톤은 키프에 참여 아티스트를 늘리고 기능을 순차적으로 추가하는 한편 서비스 국가도 확대해 나갈 계획이다.
박재민 크래프톤 AI 프론티어 Div. 본부장은 "크래프톤은 게임 속 캐릭터가 이용자와 자연스럽게 소통하도록 만드는 AI를 오랫동안 연구해 왔다"며 "그 경험을 바탕으로 팬이 아티스트의 세계관을 더 가까이에서 즐길 수 있는 새로운 방식을 만들었다. 키프를 시작으로 더 많은 아티스트, 더 넓은 시장으로 AI 사업을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.
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