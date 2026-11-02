[내일날씨] 아침 최저 0도 '뚝'…한낮은 19도 '큰 일교차'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 3일 전국 아침 기온이 0도까지 떨어진다고 예보했다
- 낮 기온은 15~19도까지 올라 전국 일교차가 15도 안팎 벌어지겠다
- 내륙에는 서리가 내리고 오후 수도권·충청 미세먼지가 나빠지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 3일은 아침 최저기온이 0도까지 떨어져 춥겠다. 낮에는 기온이 19도까지 올라 일교차가 크겠다.
2일 기상청에 따르면 3일 전국은 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 남하해 아침 기온은 전날보다 5~8도가량 떨어지겠으며 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 벌어지겠다.
내륙을 중심으로는 서리가, 서해5도에는 5㎜ 미만 약한 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 0~9도로 예상된다. ▲서울 3도 ▲인천 4도 ▲수원 4도 ▲춘천 0도 ▲강릉 7도 ▲청주 3도 ▲대전 3도 ▲전주 4도 ▲광주 5도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲울산 6도 ▲제주 12도다.
낮 최고기온은 15~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲수원 17도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 18도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 동해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전에는 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 오후에는 수도권과 충청권을 중심으로 '한때나쁨' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com