롯데칠성음료, 1년 만에 또 희망퇴직…최대 24개월치 급여 지급

AI 핵심 요약beta
- 롯데칠성음료가 2일 지난해에 이어 희망퇴직을 실시했다
- 대상은 1981년 이전 출생자 중 근속 10년 이상 임직원이다
- 퇴직자에게 급여 20~24개월치와 재취업·학자금을 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데칠성음료가 지난해 창사 이래 처음 시행한 데 이어 올해도 희망퇴직을 실시한다. 롯데칠성음료는 2일 지난해와 같은 조건으로 희망퇴직 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
대상은 1981년 12월 31일 이전 출생자 중 근속 10년 이상인 임직원이다. 근속 10년 이상 15년 미만은 기준 급여 20개월치를, 15년 이상은 24개월치를 받는다. 기준 급여에는 기본급과 상여, 수당이 모두 포함된다. 이와 별도로 재취업 지원금 1000만원을 지급하고, 대학생 학자금은 1명당 최대 1000만원까지 지원한다.
롯데칠성음료 관계자는 "급변하는 경영환경 속에서 사업의 지속 성장성을 확보하기 위해 전년도에 이어 희망퇴직을 실시한다"며 "사업 효율화를 통한 본원적 경쟁력 강화와 미래형 성장 조직으로 변화하기 위한 것"이라고 말했다.
롯데칠성음료는 지난해 11월 주류시장 침체 등 경영환경 악화에 대응해 처음으로 희망퇴직을 실시했다. 당시에는 1980년 이전 출생자이면서 2015년 이전에 입사한 임직원이 대상이었다.
지난해 연결 기준 매출은 3조9711억원, 영업이익은 1672억원으로 전년보다 각각 1.3%, 9.6% 감소했다. 음료 부문 영업이익은 29%, 주류 부문 영업이익은 18.8% 줄었다. 롯데칠성음료는 올해 매출 4조1000억원, 영업이익 2000억원을 목표로 제시한 바 있다.
fineview@newspim.com