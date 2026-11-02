KT, 3G 신규가입·기기변경 중단…기존 고객 전환 지원

AI 핵심 요약beta
- KT는 2일부터 3G·일부 LTE 단말의 신규가입 등을 중단했다
- KT는 대상 고객에게 단말 교체와 요금 할인 등을 지원한다
- 해지·번호이동 고객에게 지원금과 위약금 면제를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
단말 교체·요금 할인 등 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 2일부터 3G 단말과 HD Voice를 지원하지 않는 LTE 단말의 신규가입, 번호이동, 기기변경(유심기변 포함)을 중단한다고 밝혔다.
이번 조치는 3G 이용자 감소와 통신 장비 노후화에 따른 것이다. KT는 기존 이용자의 LTE·5G 전환을 지원하고 향후 3G 서비스 종료를 검토할 계획이다.
지원 대상은 2일 0시 기준 3G 단말이나 HD Voice 미지원 LTE 단말을 이용 중인 고객이다. 대상자는 단말 교체와 요금 할인 등 3가지 지원안 중 하나를 선택할 수 있다.
지정된 LTE·5G 단말 3종 중 하나로 무료 교체하면 24개월간 매월 1만2000원의 요금을 할인받는다. 단말을 직접 구매할 경우 휴대폰 15만원, 스마트기기 7만5000원의 기변포인트와 함께 24개월간 각각 월 1만2000원, 6000원의 요금 할인이 제공된다.
단말 교체 없이 요금 할인만 선택하면 24개월간 휴대폰은 월 1만4000원, 스마트기기는 월 7000원을 할인받을 수 있다. 기변포인트는 공통지원금과, 요금 할인 단독 지원안은 선택약정 할인과 중복 적용할 수 있다.
서비스를 해지하거나 다른 통신사로 이동하는 고객에게는 휴대폰 회선 4만원, 스마트기기 회선 2만원의 해지지원금이 지급된다. 전환·해지·번호이동 과정에서 발생하는 위약금도 면제된다.
KT는 문자메시지와 홈페이지, 앱 등을 통해 지원 내용을 안내하고 고령층 고객에게는 별도 안내를 제공할 예정이다. 신청 방법은 KT 고객센터와 KT닷컴에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com