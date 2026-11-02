전기차 생산세액공제 국회 논의 참여…정부, 이달 경쟁력 강화방안 발표

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 2일 전기차 업계와 경쟁력 강화방안을 논의했다
- 정부는 이달 중 자율주행·핵심부품 연구개발 확대안을 발표한다
- 업계 요청에 따라 전기차 생산세액공제 국회 논의에도 참여한다
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광주 실증차량 올해 200대·내년 누적 3000대
업계, 미래차 전환·배터리 리스 법적 근거 건의
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 이달 중 자율주행 기술력 제고와 핵심부품·기술 연구개발(R&D) 확대 등을 담은 '전기차 산업 경쟁력 강화방안'을 발표한다. 업계가 요청한 전기차 생산세액공제 지원에 대해서는 국회 논의에 적극 참여하기로 했다.
이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 2일 경기 화성시 현대자동차·기아 기술연구소를 방문하고 전기차·자율주행차·부품업계와 간담회를 열어 이 같은 방침을 밝혔다.
간담회에는 현대차와 명화공업, 티에이치엔, 서진캠, 오토노머스 A2Z, 라이드플럭스 등 기업과 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합이 참석했다.
업계는 글로벌 경쟁 심화에 대응하기 위한 정부의 신속한 지원을 요청했다. 구체적으로 전기차 생산세액공제와 부품업계의 미래차 전환 지원 확대, 배터리 리스제 도입을 위한 법적 근거 마련, 자율주행차 전담기관의 전문인력 확충 등을 건의했다.
정부는 관계부처와 건의사항을 검토하고 개선 방안을 마련할 계획이다. 전기차 생산세액공제는 국회 논의 과정에서 심도 있게 논의하고, 업계 의견을 반영해 이달 중 경쟁력 강화방안을 내놓기로 했다.
현장에서는 이달부터 광주 자율주행 실증도시에 투입할 예정인 전기차 기반 자율주행 기술 검증용 차량을 점검했다. 실증차량은 올해 말 200대, 내년에는 누적 3000대를 투입할 예정이다. 현대차 등 국내 기업의 차세대 전기차·자율주행차 개발계획도 공유했다.
이 부총리는 "잠재성장률 반등을 위한 다음 격전지는 바로 전기차"라며 향후 2~3년 안에 글로벌 선도국 수준의 기술력을 확보해야 하는 만큼 기업의 신속한 변화와 기술혁신이 절실하다고 강조했다.
rang@newspim.com