삼성바이오, 폴리펩타이드 인수 속도…공개매수 97.98% 응모

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 2일 폴리펩타이드그룹 지분 97.98% 확보했다
- 회사는 잔여지분 강제매수로 지분 100% 인수를 추진한다
- 규제 승인 후 대금 지급하고 펩타이드 CDMO 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
규제 승인 거쳐 인수 마무리… 펩타이드 사업 본격화
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 대상 지분의 97.98%를 확보할 수 있는 응모 결과를 받았다. 회사는 잔여지분 강제매수를 통해 지분 100% 인수를 추진한다.
삼성바이오로직스는 2일 이 같은 내용의 공개매수 잠정 최종 결과를 발표했다. 지난달 12일 마감한 본 공개매수와 같은 달 19~30일 진행한 추가 응모 결과를 합산한 수치다.
공개매수는 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행했다. 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주 전량을 대상으로 주당 44.31스위스프랑을 제시했다.
총 응모 주식은 3235만302주로 매수 대상의 97.98%, 전체 발행주식의 97.66%에 해당한다. 회사에 따르면 거래 수락 최소 조건인 66.7%와 소수주주 잔여지분 강제매수 요건인 90%를 모두 넘어섰다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 최종 결과는 오는 5일 발표된다.
삼성바이오로직스는 현재 유럽·인도·호주·브라질 관계당국의 규제 승인을 추진하고 있다. 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급할 계획이며, 거래 종결 시점은 올해 말 또는 내년 1분기로 예상하고 있다.
앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑으로, 계약 당시 환율 기준 약 2조7000억원이다. 지난달 말 환율을 적용하면 약 2조3700억원 규모다.
이번 인수로 삼성바이오로직스는 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드로 CDMO 사업 영역을 확대할 계획이다. 펩타이드는 당뇨·비만 치료제 등에 활용돼 관련 의약품의 판매 확대와 함께 생산 수요가 늘어날 것으로 회사는 기대하고 있다.
삼성바이오로직스는 대규모 생산시설 설계·운영 경험을 폴리펩타이드그룹의 개발·생산기술과 결합한다는 방침이다. 고객 수요에 대응하기 위한 생산시설 확충도 검토할 계획이다.
sykim@newspim.com