'바이낸스 해킹' 금융위 긴급 점검…콜드월렛 등 보안 강화 당부

AI 핵심 요약beta
- 금융위는 2일 바이낸스 해킹사고에 국내 사업자 긴급점검을 했다
- 국내 사업자의 지갑 출고·접근통제와 준비금 현황을 점검했다
- 콜드월렛 확대와 상시 모니터링 등 보안 강화를 당부했다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 세계 최대 가상자산거래소 바이낸스에서 해킹 사고가 발생하자 금융당국이 국내 가상자산사업자 긴급 점검에 나섰다. 콜드월렛 비중을 높이고 준비금을 추가로 적립하는 등 즉시 실행 가능한 보안 강화 조치도 당부했다.
금융위원회는 2일 유영준 디지털금융정책관 주재로 금융감독원, 금융보안원, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA), 주요 가상자산사업자 등과 긴급 점검회의를 열고 바이낸스 해킹사고가 국내 가상자산시장에 미칠 영향과 사업자 대응체계를 점검했다고 밝혔다.
바이낸스는 지난달 30일(한국시간) 핫월렛에서 약 63억달러(약 8조원) 규모의 가상자산이 무단 출고되는 사고가 발생했다고 발표했다. 바이낸스는 사고 직후 탈취 자산에 대한 추적·동결 조치를 진행하고 있으며, 이용자 피해는 회사 자금 등을 통해 모두 보전하겠다는 입장이다.
금융위에 따르면 이번 사고의 주된 원인으로는 임직원 업무용 노트북 침해를 통한 내부시스템 접근 가능성이 제기됐다. 거래승인·서명 시스템에 대한 비인가 접근을 통한 출고 가능성 등도 거론되고 있다.
이에 금융위는 이날 국내 가상자산사업자의 전산 시스템 접근통제, 핫월렛 등 지갑 출고 승인·서명체계, 관리자 권한 관리 현황 등을 중점 점검했다. 콜드월렛 보유 비중과 보험 가입·준비금 적립 현황도 함께 들여다봤다.
금융위가 유사 침해사고 예방을 위해 당부한 조치는 ▲콜드월렛 비중 상향 ▲입·출고 상시 모니터링 및 추가 대응인력 확보 ▲비정상 접근 시도 보고·공유 등 신속·긴밀한 대응체계 운영 ▲준비금 추가 적립 등이다.
금융위는 관계기관 및 업계와 긴밀히 협력해 해킹 등 추가적인 침해사고를 예방하고 피해 확산을 방지하기 위한 대응체계를 지속 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.
ssup825@newspim.com