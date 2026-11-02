카카오게임즈, '패스 오브 엑자일' 팬 축제 7~8일 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 2일 패스 오브 엑자일 축제 개최를 밝혔다
- 엑자일콘 2026은 7~8일 최신 개발 소식을 공개한다
- 카카오게임즈는 주요 발표와 현장 소식을 생중계한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일' 팬 축제 '엑자일콘 2026'을 7~8일 개최한다고 2일 밝혔다.
개발사 그라인딩 기어 게임즈가 주최하는 이 행사는 최신 개발 소식을 공개하고 이용자와 소통하는 글로벌 이벤트다.
카카오게임즈는 공식 유튜브 채널을 통해 행사의 주요 발표와 현장 소식을 한국어로 생중계한다. 기조 연설에는 그라인딩 기어 게임즈의 총괄 디렉터 조나단 로저스와 디렉터 마크 로버츠가 나서 시리즈의 새로운 정보를 공개할 예정이다.
행사 기간 개발진은 게임 디자인부터 엔진 개발까지 다양한 주제의 강연을 진행하며 주요 게임 시스템과 개발 과정을 설명한다.
현장 방문객은 시연 기기를 통해 아직 공개되지 않은 신규 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다. 행사에서만 즐길 수 있는 특별한 카드 게임도 개발자와 함께 진행된다.
origin@newspim.com