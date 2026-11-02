한미약품, '에피데이' 챗봇 국산 AI 전환…자체 인프라 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 2일 에피데이 챗봇을 국내 AI 인프라로 전환한다고 밝혔다
- 한미약품은 국내 LLM과 AI 반도체로 건강 코칭 기능을 우선 전환한다
- 4사는 건강정보 보안 강화와 답변 품질 검증을 단계적으로 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
품질·안전성 검증 거쳐 상용화
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 디지털 헬스케어 플랫폼 '에피데이(eppiday)'의 AI 챗봇을 해외 클라우드에서 국내 자체 인프라로 전환한다.
한미약품은 지난달 30일 서울 송파구 한미약품 C&C스퀘어에서 퓨리오사AI, 엑스페릭스, 베이글랩스와 '에피데이 챗봇의 한국형 대규모언어모델(LLM) 전환 및 국내 AI 인프라 구축을 위한 전략적 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.
에피데이는 이용자가 입력한 문진과 건강정보를 바탕으로 맞춤형 건강관리를 지원하는 서비스다. 체중·식사·운동 등 일상 데이터를 기록하고, AI 건강 코칭을 통해 생활습관 관리에 필요한 정보를 제공한다.
한미약품은 우선 AI 건강 코칭의 답변 생성 기능을 국내 LLM과 AI 반도체 기반 인프라로 전환할 계획이다. 이후 약품·식이자료 검색과 식사 사진 인식 등 기존 기능도 단계적으로 대체할 방침이다.
협약에 따라 한미약품은 서비스 운영 주체로서 협력 방향과 우선순위를 정한다. 베이글랩스는 앱·챗봇 개발과 AI 모델 교체, 답변 품질 검증을 맡는다. 엑스페릭스는 국산 AI 서버 구축·운영과 LLM 추론 환경을 제공하고, 퓨리오사AI는 AI 반도체 공급과 모델 최적화를 지원한다.
4사는 테스트 환경에서 답변 생성 기능의 국내 서버 전환 가능성을 검증했다. 현재 표준 문제셋과 자동 채점 체계를 활용해 전환 전후의 답변 정확도와 응답 속도를 비교하고 있다. 실제 서비스 적용 시점과 범위는 품질·안전성 검증과 협의를 거쳐 확정한다.
한미약품은 이번 협력으로 해외 클라우드 의존도를 낮추고 건강정보에 대한 국내 관리·통제를 강화할 계획이다. 이용자 증가에 따른 인프라 비용과 운영 부담도 관리한다는 구상이다.
황상연 한미약품 대표는 "에피데이의 핵심 기능인 챗봇을 국내 기술 기반의 소버린 AI 환경으로 전환해 환자 건강정보를 보다 안전하고 안정적으로 처리할 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다"며 "제약·바이오 역량과 디지털·AI 기술을 연결해 신뢰할 수 있는 디지털 헬스케어 서비스를 만들어가겠다"고 말했다.
4사는 정례 실무협의체를 통해 단계별 전환 현황과 품질 검증 결과를 공유하고, 국내 AI 기술의 디지털 헬스케어 적용 범위를 넓혀 나갈 예정이다.
sykim@newspim.com