제일약품, 중앙연구소 2개 센터로 개편…박준석 연구소장 선임

AI 핵심 요약beta
- 제일약품은 1일 중앙연구소를 개편하고 박준석 전무를 연구소장에 선임했다
- 신약 연구조직을 2개 센터로 재편해 과제 중심 개발체계를 구축했다
- 암·노인성 복합질환 신약 연구를 확대하고 글로벌 기술수출을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제일약품은 지난 1일자로 중앙연구소 조직을 개편하고 박준석 전무를 연구소장에 선임했다고 2일 밝혔다. 혁신신약센터장에는 성기사 상무를, 혁신신약팀장에는 김혜정 이사를 영입했다.
이번 개편으로 기존 신약연구실·약리독성연구실·합성연구실 등 3개 실은 혁신신약센터와 합성연구센터 등 2개 센터로 재편됐다. 기능별로 나뉘었던 연구조직을 과제 중심으로 전환하고, 합성신약 개발 역량에 생물학과 인공지능(AI) 기반 연구를 결합한다는 계획이다.
혁신신약센터는 의약화학과 세포·동물 기반 약리연구 기능을 통합해 신약 후보물질 발굴을 담당한다. 합성연구센터는 합성·공정 연구와 함께 초기 제형연구를 수행해 제조·품질관리(CMC) 역량을 보완한다.
연구소장 직속으로는 독성 연구 기능을 통합한 비임상연구팀을 배치했다. 기존 연구지원팀은 연구경영팀으로 개편하고 연구 품질보증(QA) 기능을 강화해 기술수출과 규제기관 대응을 지원하도록 했다.
지난 6월 제일약품에 합류한 박준석 연구소장은 대웅제약 신약Discovery센터장과 아이엔테라퓨틱스 최고과학책임자(CSO)를 지냈다. '펙수클루'와 '엔블로' 개발에 참여하는 등 약 30년간 후보물질 발굴부터 허가까지 신약 연구개발을 수행했다.
성기사 혁신신약센터장은 20년 이상 암 생물학을 연구했으며, 미국 표적단백질분해(TPD) 신약개발 기업 아비나스 등에서 근무했다. 합성연구센터장은 기존 합성연구실을 총괄한 전성현 상무가 맡는다.
김혜정 혁신신약팀장은 C&C신약연구소 기반기술팀장과 HK이노엔 혁신신약센터장을 역임한 AI 기반 신약개발·분자설계 전문가다. C&C신약연구소 재직 당시 레오파마에 아토피피부염 치료제 후보물질을 기술수출한 경험이 있다.
제일약품은 암과 노인성 복합질환 등을 중심으로 신약 연구를 확대할 계획이다. 현재 고형암 치료제 후보물질 'JP9441'은 임상 1상 진입을 위한 전임상 연구를 진행하고 있다. 특발성 폐섬유증 치료제 'JP10259'도 후보물질 도출을 마치고 전임상 단계에 진입했다.
박준석 연구소장은 "합성신약 개발 역량을 발전시키는 동시에 생물학적 기전 연구 역량을 보완하고, 연구원들이 과제에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 구축하기 위한 변화"라며 "혁신신약 개발과 글로벌 기술수출 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com