공원 준공식서 업적 홍보 혐의…이재호 인천 연수구청장 송치

AI 핵심 요약beta
- 이재호 연수구청장이 2일 업적 홍보 혐의로 검찰에 송치됐다
- 이 구청장은 3월 공원 준공식에서 재임 중 성과를 홍보했다
- 경찰은 행사 시기와 표지석 설치 혐의는 확인되지 않았다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =이재호 인천 연수구청장이 6·3 지방선거를 앞두고 공원 준공식에서 자신의 재임기간 중 업적을 홍보한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
인천경찰청 반부패·경제범죄수사대는 공직선거법 위반 혐의로 고발된 이 구청장을 공소청에 불구속 송치했다고 2일 밝혔다.
이 구청장은 6·3 지방선거를 약 3개월 앞둔 지난 3월 인천 연수구 근린공원 준공식에 참석해 축사를 하면서 자신의 업적을 홍보한 혐의를 받고 있다.
경찰은 지난 4월 말 관련 고발장을 접수해 수사에 착수했으며 증거 확보를 위해 지난 9월 연수구청을 압수수색했다.
고발인은 지방선거를 앞둔 지난 3∼4월에 열린 공원 준공식과 문화체험원 개관식이 이 구청장의 업적을 홍보하기 위해 공직선거법상 행사 제한 기간에 개최됐다고 주장했다.
또 시공사가 이 구청장의 이름을 새겨 설치한 준공 기념 표지석도 선거법 위반에 해당한다고 주장한 것으로 전해졌다.
경찰은 준공식에서의 업적 홍보 혐의 외에 행사 개최 시기와 표지석 설치 등에서는 선거법 위반 혐의점이 확인되지 않아 불송치했다고 밝혔다.
hjk01@newspim.com