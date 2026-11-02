[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 11월 2일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 2일 경제 분야 주요 기사를 엄선해 뉴스레터로 배달했다
- 이재명 대통령은 시정연설에서 성장 대전환을 36번 강조했다
- 재정 처방과 유통업계 캐릭터 경쟁 등 다양한 현안을 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
2일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스분석] 李대통령, 시정연설서 '성장' 36번 강조…"모두의 성장 대전환" ▲[재정 골든타임] ⑥ "호황 때 지붕 고쳐야"…전문가 6인이 꼽은 처방은 ▲[IP 머니] ① 롯데·현대·신세계 '캐릭터' 경쟁 …백화점, 'IP' 키우는 까닭 ▲정국진단] 김성태 "대통령의 34살 성인 아들 관저 거주는 특혜" ▲[단독] 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 수감 중 징벌 2회 받고도 가석방 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.