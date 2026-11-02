의료데이터 반출 없이 AI 활용...재경부, 국가 AI 인프라 구축 '시동'

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부 전략경제자문단이 2일 의료데이터 국가 AI 인프라 포럼을 열었다
- 정부·의료계·학계는 안전한 의료데이터 활용 방안을 논의했다
- 데이터 표준화·동형암호·병원 내 AI 활용체계 등이 제시됐다
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데이터 표준화·동형암호 활용 모색
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부와 의료계, 학계가 의료데이터를 안전하게 활용해 인공지능(AI) 개발·검증을 지원하는 국가 인프라 구축 방안을 논의했다.
재정경제부 전략경제자문단은 2일 연세대 AI혁신연구원에서 이 대학 디지털헬스연구원·AI혁신연구원과 '의료데이터의 안전한 학습·검증·활용을 위한 국가 AI 인프라 구축' 포럼을 열었다.
박영선 자문단 위원장은 개회사에서 "의료데이터의 공통 표준과 안전한 연계체계를 마련하고, 동형암호 등 개인정보 보호 기술을 의료현장에 적용할 필요가 있다"며 "의료데이터 활용 성과가 바이오·헬스케어 중소기업과 스타트업에도 확산돼야 한다"고 강조했다.
동형암호는 데이터를 암호화한 상태에서 암호를 풀지 않고 분석·연산하는 기술이다.
발제에서는 건강보험 빅데이터와 병원 임상자료의 연계·표준화, 동형암호를 활용한 의료기관 간 데이터 공동 활용, 병원 밖으로 데이터를 반출하지 않는 AI 활용체계 등이 제시됐다.
재경부는 포럼에서 나온 현장 의견과 전문가 제안을 토대로 관계부처와 의료데이터의 안전한 활용과 바이오산업 혁신을 위한 정책과제를 모색할 계획이다.
김구년 국가바이오혁신위원회 지원단장은 "의료데이터의 이용목적과 권한을 명확히 하고 AI 분석 결과에 대한 검증과 책임 있는 운영체계를 갖춰야 한다"며 "데이터의 안전한 활용을 뒷받침하고, 연구와 산업 현장의 어려움을 해소해 나가겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com