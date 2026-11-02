"손상 걱정 없는 건강한 사회"…질병청, 손상예방주간 운영

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 2일 청주에서 국가손상예방의 날 기념행사를 열었다.
- 질병청은 6일까지 손상 포럼 등 5개 프로그램을 운영한다.
- 손상관리종합계획에 따라 지역 맞춤형 예방전략을 논의한다.
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합동 심포지엄으로 동향 공유
임승관 청장 "과학적 근거 마련"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인 낙상 예방교육과 응급실 손상 조사 심포지엄 등 5개 프로그램을 진행하는 손상예방주간이 운영된다.
질병관리청은 2일 충북 청주시 오스코에서 손상예방의 날을 맞이해 '2026년 국가손상예방의 날 기념행사'를 열었다.
손상예방의 날은 손상 예방에 대한 국민의 이해를 높이고, 범국민 공감대를 형성하기 위해 매년 11월 1일로 지정한 법정 기념일이다. 올해 손상예방의 날 기념행사는 '손상 걱정 없는 건강한 사회, 함께 만드는 예방의 미래'를 주제로 진행된다.
아울러 질병청은 오는 6일까지 손상예방주간을 운영한다. ▲손상 포럼 ▲노인 낙상 예방교육 ▲항공사 대상 심폐소생술 교육 ▲청소년 의약품 오남용 예방교육 ▲응급실손상환자심층조사 합동심포지엄까지 총 5개의 행사를 통해 손상예방주간의 의미를 효과적으로 확산시킬 예정이다.
특히 올해는 '제1차 손상관리종합계획(2026~2030)'이 시행되는 첫 해다. 국가 차원의 손상감시 성과를 지역별 손상 위험요인 파악과 맞춤형 예방전략 수립에 활용하고 이를 뒷받침할 중앙과 지역 간 협력 방안을 논의한다.
첫째 날에는 국가손상조사감시사업에 기여한 유공기관과 유공자에 대한 표창과 함께 '국가손상통계자료 활용 연구 공모전' 우수논문 시상을 진행한다. 국가손상조사감시사업 추진성과도 공유한다.
오는 3일부터 5일까지는 서울 시립광진노인종합복지관에서 회원 약 30명을 대상으로 찾아가는 낙상 예방교육을 실시한다. 트리니티항공과 진에어 교관·승무원 등 총 50명을 대상으로 심폐소생술과 응급처치 교육도 실시된다. 이어 3학년 학생 347명을 대상으로 의약품 오남용 예방교육도 열린다.
오는 6일에는 응급실손상환자심층조사 합동 심포지엄이 열린다. 손상 조사 참여 의료기관 전문가들의 현장 경험이 담긴 다양한 발제를 통해 응급실 손상 발생 현황에 대한 최신 동향을 공유하고 전문성을 강화할 예정이다.
이성우 중앙손상관리센터장은 "손상예방의 날을 맞아 뜻깊게 생각하며 중앙손상관리센터도 현장과 정책을 잇는 역할을 충실히 수행해 국민의 안전한 일상에 기여하겠다"고 강조했다.
임승관 질병청장은 "손상은 불가피한 사고가 아니라 원인과 위험요인을 정확하게 파악하고 적절한 대책을 마련하면 상당 부분 예방할 수 있는 건강 문제"라며 "국가손상조사감시사업을 통해 과학적 근거를 마련해 지역의 손상 문제 파악과 맞춤형 예방전략 수립에 활용되도록 적극 지원하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com