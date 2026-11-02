애경산업, 3Q 매출 1904억…'역대 3분기 최대'에도 적자 전환

AI 핵심 요약beta
- 애경산업은 2일 3분기 매출 1904억원을 기록했다
- 영업손실 33억원과 순손실 98억원으로 적자 전환했다
- 생활용품과 화장품 매출은 글로벌 성장으로 두 자릿수 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 3분기 연결 기준 매출액 1904억원으로 3분기 기준 최대치를 기록했지만 영업손실 33억원을 내 적자로 돌아섰다. 전년 동기에는 영업이익 73억원을 올렸다.
애경산업은 2일 공시에 따르면 3분기 매출액은 전년 동기보다 12.5% 늘었다. 3분기까지 누적 매출액은 5433억원으로 10.5% 증가했다. 당기순손실은 98억원으로 영업손실과 함께 적자 전환했다.
애경산업 관계자는 "생활용품과 화장품이 글로벌에서 성장세를 유지했다"며 "중장기 브랜드 경쟁력을 높이려고 글로벌 앰버서더 기용과 체험형 마케팅 등 브랜드 투자를 확대했다"고 밝혔다.
생활용품사업의 3분기 매출액은 1278억원으로 11.5% 증가해 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 헤어케어와 바디케어 등 퍼스널케어 매출이 13.1% 늘며 성장을 이끌었다. 탈모 케어 브랜드 '블랙포레'는 배우 겸 크리에이터 김원훈을 모델로 발탁하고 숏폼, 유튜브, 옥외광고를 연계한 캠페인과 무신사 메가스토어 성수 체험형 부스를 운영했다. 해외에서는 '케라시스', '샤워메이트', '럽센트'를 글로벌 대표 브랜드로 키우며 미주와 유럽 시장 공략을 이어가고 있다.
화장품사업의 3분기 매출액은 587억원으로 13.9% 증가했다. 해외 실적이 두 자릿수 성장을 이어가며 매출 성장을 이끌었다. 중국에서는 사업 구조 재편 이후 '에이지투웨니스'가 성장세를 회복했고, 미국에서는 올리브영 입점과 '코스모프로프 라스베이거스 2026' 참가로 공략을 강화했다. 일본에서는 '에이지투웨니스' 시그니처 팩트가 큐텐 메가와리 행사에서 높은 판매 실적을 냈다. 국내에서는 디지털과 H&B 채널을 중심으로 성장했다. '에이지투웨니스'는 아이브 레이를 글로벌 앰버서더로 발탁하고 'Skin First Makeup'으로 리브랜딩에 나섰으며, '루나', '시그닉', '원씽'도 팝업스토어와 체험형 행사로 고객 접점을 넓혔다.
애경산업은 글로벌 시장 다변화, 핵심 브랜드 경쟁력 강화, 유망 카테고리 중심 포트폴리오 확대를 바탕으로 시장별 경쟁력을 높이고 중장기 성장 기반을 다진다는 계획이다.
fineview@newspim.com