GC녹십자, 콜롬비아에 독감백신 원액 공급…592억원 규모 계약

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자는 2일 백스테라와 592억원 규모 독감백신 공급계약을 체결했다
- GC녹십자는 지씨플루 원액과 현지 생산 기술지원·교육을 제공한다
- 양사는 콜롬비아 백신 생산 기반을 구축해 중남미 공급 역량을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 콜롬비아 백신 전문기업 백스테라(VaxThera)와 약 592억원 규모의 독감백신 '지씨플루' 완제 제조 기술지원 및 원액 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
계약에 따라 GC녹십자는 지씨플루 원액을 공급하고 콜롬비아 현지 생산에 필요한 공정 기술지원과 현장 기술교육을 제공한다.
백스테라는 현지 공장에서 백신 충전·포장과 품질관리를 수행한다. 완제품의 품목허가와 유통·판매도 담당한다.
이번 사업은 GC녹십자가 기술을 제공하고 국제보건기술연구기금인 RIGHT 재단이 사업비 일부를 지원하는 글로벌 보건 프로젝트다. 양사는 콜롬비아 내 백신 생산 기반을 구축하고 중남미 지역의 공급 역량을 강화할 계획이다.
콜롬비아 정부는 국가 재산업화 정책과 보건개혁안을 통해 백신 자급화와 제조 역량 확대를 추진하고 있다. 현지 생산 백신은 규제 심사와 정부 조달 입찰에서 우대받을 수 있다.
허은철 GC녹십자 대표는 "이번 계약은 독감백신 기술력과 생산 역량을 바탕으로 중남미 시장에서 지속 가능한 공급 구조를 구축하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
호르헤 E. 오소리오 백스테라 대표는 "기술 지원을 통한 현지 생산과 인재 양성을 바탕으로 중남미 백신 생태계를 강화하고 보건안보를 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다.
한편 GC녹십자는 세계보건기구(WHO) 사전적격성평가(PQ) 인증을 받은 지씨플루의 완제·원액 공급 사업을 확대하고 있다. 최근에는 프랑스 바이오기업 오시백스와 차세대 범용·복합 독감백신 공동개발 계약을 체결했다.
sykim@newspim.com