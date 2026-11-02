아성다이소, 상품안전센터 운영…출시 전·생산 로트별 검증

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 2일 FITI시험연구원에 상품안전센터를 운영한다고 밝혔다
- 상품 출시 전 유해물질과 법적 안전기준 충족 여부를 자체 검증한다
- 출시 후 생산 로트별 변경사항을 확인하고 필요시 추가 시험을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아성다이소는 상품 출시 전 자체 검증과 생산 로트별 변경사항 확인을 위해 FITI시험연구원 가산디지털시험인증센터 내에 상품안전센터를 운영한다고 2일 밝혔다.
아성다이소는 그동안 안전관리가 필요한 상품의 시험성적서와 인증서 등을 협력업체에서 받아 KC 등 법적 안전기준 충족 여부를 확인해왔다. 이번에는 출시 전 자체 검증과 생산 과정의 변경사항 확인 절차를 추가했다.
상품안전센터는 상품의 특성과 위해 가능성을 고려해 출시 전 검사 대상을 정하고, 상품별 안전기준에 따라 유해물질이 포함됐는지 확인할 계획이다.
출시 후에는 생산 로트별로 원재료와 부자재, 제조공정 등에 변경사항이 있는지 살핀다. 변경 내용이 안전성에 영향을 줄 가능성이 있으면 추가 시험과 검토를 진행한다.
출시 전 검증과 생산 로트별 확인은 어린이 상품 등 유해물질 관리가 중요한 상품을 중심으로 운영할 예정이다.
아성다이소는 상품안전센터 운영을 위해 FITI시험연구원과 기술 협력을 이어갈 계획이다. 아성다이소는 2018년 상품 품질을 담당하는 TQC본부를 신설한 바 있다.
kji01@newspim.com