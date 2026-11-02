KT·삼성전자, AI 무선망 자율 운용 실증…트래픽 불균형 34% 개선

AI 핵심 요약beta
- KT와 삼성전자는 2일 수원 KT위즈파크에서 AI 무선망 자율 운용을 검증했다
- AI 셀 트윈이 사용자 분포와 트래픽을 분석해 최적 운용안을 적용했다
- 실증 결과 기지국 트래픽 불균형은 최대 34%, 부하는 16% 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
특정 기지국 부하 최대 16% 감소
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 삼성전자와 함께 수원 KT위즈파크에서 인공지능(AI) 기반 무선망 자율 운용 기술을 검증했다고 2일 밝혔다.
이번 실증에는 KT의 네트워크 디지털 트윈 플랫폼 'AI 셀 트윈(AI Cell Twin)'이 활용됐다. 실제 무선망을 가상 공간에 구현하고, AI가 사용자 분포와 트래픽 등을 분석해 최적의 운용 방안을 도출한 뒤 실제 무선망에 적용하는 기술이다.
양 사는 지난 7월부터 약 3개월간 KT위즈파크에서 수집한 무선망 데이터로 AI를 학습시켰다. 야구장은 관중 밀집과 입·퇴장, 영상 시청 등에 따라 데이터 사용량이 급격히 변하는 환경이다.
실제 홈 경기에서 기술을 적용한 결과 기지국 간 트래픽 불균형은 최대 34% 개선됐으며, 특정 기지국에 집중되는 부하는 최대 16% 감소했다.
양 사는 가을 야구 경기에서도 실증을 이어가고, 향후 다른 통신 환경으로 적용 범위를 확대할 계획이다.
이종식 KT 네트워크부문 미래네트워크Lab장 전무는 "이번 실증을 통해 AI 셀 트윈 기반 자율 운용 기술의 상용망 적용 가능성을 확인했다"고 말했다.
flurry327@newspim.com