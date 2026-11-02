삼성바이오, 노사 교섭 2주 연기 제안…노조 "쟁의 준비 계속"

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 2일 노조에 3일 교섭 연기를 제안했다
- 회사는 노사 신뢰 회복을 위해 2주간 시간이 필요하다고 밝혔다
- 노조는 사측의 일방적 파기라며 기존 쟁의 준비를 이어가겠다고 했다
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노조 "일방적 파기로 대화 종료…책임 전가 동의 못 해"
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 오는 3일로 예정된 노동조합과의 교섭을 하루 앞두고 일정 연기를 제안했다. 사측은 2주간 신뢰 회복 기간이 필요하다는 입장이지만, 노조는 회사가 일방적으로 대화를 파기했다며 기존 계획대로 쟁의를 준비하겠다고 밝혔다.
삼성바이오로직스는 2일 노조에 교섭 연기 입장을 전달했다고 밝혔다. 현재 상황에서 예정대로 교섭에 나서면 노사 간 신뢰가 더 훼손될 수 있어 2주간 신뢰 회복 기간을 갖자는 취지다.
앞서 노사는 지난달 28일 사전 대화에서 이달 3일부터 교섭을 재개하기로 했다. 당시 노조는 이번 협상을 '끝장교섭'으로 규정하고, 최종 결렬되면 순차적으로 파업에 돌입하겠다는 방침을 밝혔다. 양측은 교섭이 이어질 가능성을 고려해 이달 첫째 주 일정을 비워두기로 했다.
그러나 이후 교섭 방식과 사측 교섭위원 구성을 둘러싸고 이견이 불거졌다. 회사에 따르면 노조는 지난달 30일 공문을 보내 사측 대표 교섭위원의 소통 방식 등을 문제 삼으며 교체를 요구했다.
사측은 노조가 교섭위원 교체를 요구하는 동시에 교섭 결렬 시 파업 방침을 밝히고, 한국노총을 통한 대응까지 검토하고 있어 실질적인 협의가 어렵다고 주장했다. 지난달 28일 대화에서 노조가 한국노총에 교섭권을 위임하고 쟁의에 집중하는 방안을 언급한 점도 연기 배경으로 제시했다.
반면 노조는 교섭 대리인을 둘 수 있다는 취지였으며, 교섭을 전적으로 위임한 채 파업만 준비하겠다는 의미는 아니라는 입장이다.
노조는 이날 입장문을 통해 사측의 연기 요청에 유감을 표하고 쟁의 준비를 이어가겠다고 밝혔다.
노조는 "대화가 진행되지 않을 경우 헌법에서 보장하는 단체행동권을 통해 실질적인 교섭이 이뤄지도록 할 수 있다"며 "사측은 매번 이러한 압박 때문에 대화할 수 없다는 입장을 반복하고 있다"고 비판했다. 이어 "실질적 교섭을 진행하지 않으며 노동조합에 책임을 전가하는 방식으로는 노사 갈등을 풀어낼 수 없다"며 "사측의 일방적 파기로 대화가 종료됐으므로 기존 계획하던 쟁의 준비는 차질 없이 진행하겠다"고 밝혔다.
한편, 회사는 제안한 2주가 지나기 전이라도 대화에 나설 수 있다는 입장이다.
삼성바이오로직스 관계자는 "노조가 정상적인 대화를 어렵게 만들었다고 판단해 2주간의 신뢰 회복 시간을 제안한 것"이라며 "상호 존중과 신뢰를 바탕으로 요청한다면 언제든 대화에 나설 준비가 돼 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com