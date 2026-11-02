한미전략투자공사 투자이사에 문재연 전 코람코운용 본부장...임원진 구성 완료

AI 핵심 요약beta
- 한미전략투자공사는 2일 문재연 전 코람코자산운용 본부장을 투자이사로 임명했다
- 문 이사의 임기는 이날부터 2년이며 공사 투자 업무를 총괄한다
- 이번 인사로 한미전략투자공사 임원진 구성이 완료됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 한미전략투자공사가 신임 투자이사에 문재연 전 코람코자산운용 해외투자운용본부장이 임명됐다. 이번 인사로 공사 임원진 구성이 완료됐다.
한미전략투자공사는 한미전략투자운영위원회 심의를 거쳐 문 이사를 임명했다고 2일 밝혔다. 임기는 이날부터 2년이다.
문 이사는 공사의 투자 업무를 관장한다. 이사회 구성원으로서 공사 업무에 관한 주요 사항의 의결에도 참여한다.
1974년생인 문 이사는 홍익대에서 건축·기계공학 학사학위를 받고, 미국 UCLA에서 건축학 석사, 컬럼비아대에서 부동산개발·투자 석사학위를 취득했다.
미국 CallisonRTKL(현 Arcadis)에서 경력을 시작해 삼성물산에서 부동산·인프라 개발과 전략 업무를 담당했다. 이후 하나금융투자 IB그룹 투자금융2본부 이사와 마스턴투자운용·코람코자산운용 해외투자운용본부장(상무)을 지냈다.
최근까지 롯데손해보험 자산관리그룹 파트장으로 글로벌 대체투자 포트폴리오를 관리했다.
jongwon3454@newspim.com