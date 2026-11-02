LG유플러스 평촌2센터, 에너지경영 국제표준 'ISO 50001' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 2일 평촌2센터의 ISO 50001 인증 획득을 밝혔다
- 평촌2센터는 외기 냉방과 고효율 장비로 에너지 절감을 추진했다
- LG유플러스는 액체냉각과 AI 운영 기술도 확대할 계획이다
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AI 서버 액체냉각 기술 실증
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스는 경기도 안양시에 위치한 평촌2센터가 에너지경영시스템 국제표준인 'ISO 50001' 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.
ISO 50001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 에너지경영시스템 표준으로, 조직의 에너지 사용 관리와 효율 개선을 위한 운영체계 및 절차 등을 평가한다.
LG유플러스는 데이터센터의 에너지 사용량을 줄이기 위해 외기 냉방 시스템 적용을 확대하고 냉방설비 운영을 최적화하고 있다. 서버와 전력설비의 고효율 장비 교체 및 재생에너지 전환도 추진 중이다.
2023년 준공된 평촌2센터는 지하 3층·지상 9층 규모로, 외부의 차가운 공기를 활용하는 냉방 시스템을 적용했다. 설계 단계부터 자체 냉방 기술을 도입해 서버에서 발생하는 열을 관리하도록 했다.
인공지능(AI) 서버의 발열 증가에 대응하기 위한 액체냉각 기술도 시험하고 있다. LG유플러스는 평촌2센터에서 그래픽처리장치(GPU)를 냉각수로 직접 식히는 직접-칩 냉각(Direct-to-Chip) 기술 등을 실증하고 있다.
LG유플러스는 향후 주요 시설의 에너지 사용 현황을 점검하고 고효율 설비와 AI 기반 운영 기술을 활용해 에너지 사용량을 줄일 계획이다.
이우정 LG유플러스 AIDC운영담당은 "이번 인증은 데이터센터를 비롯한 주요 시설의 에너지 사용을 체계적으로 관리하고 지속적으로 효율을 개선하기 위한 노력의 결과"라며 "앞으로도 에너지 사용 절감과 재생에너지 전환을 확대해 지속가능한 경영 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com