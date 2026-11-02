의료 AI 기업 한자리에…'2026 헬스케어 AI 투자포럼' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원은 2일 의료 AI 투자포럼 개최를 밝혔다.
- 포럼은 18일 서울서 정책·투자 방향과 협력 방안을 논의한다.
- 의료 AI 기업 5곳은 투자 설명을 진행하며 11일까지 신청받는다.
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18일 개최…신청 11일 까지
"의료 AI 산업 기반 강화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의료 인공지능(AI) 분야의 국내 유망 기업의 투자 유치를 지원하고 협력 네트워크를 구축하는 '2026 헬스케어 AI 투자포럼'이 개최될 예정이다.
한국보건산업진흥원(진흥원)은 보건복지부와 오는 18일 오전 10시 서울 그랜드힐컨벤션에서 '2026 헬스케어 AI 투자포럼'을 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 포럼은 국내 디지털헬스·의료 AI 분야 유망 기업의 투자 유치를 지원하고 기업과 투자기관 간 협력망을 구축하기 위해 마련됐다. 의료 AI 관련 정책과 투자 방향을 공유하고 기업이 보유한 기술과 사업을 투자기관에 소개할 수 있는 교류의 장으로 운영된다.
오전에는 'AI 기본의료 전략 방향 및 적정 보상체계 필요성'을 주제로 정책 발제와 '지속 가능한 의료 AI 생태계 구축 방안'에 대한 패널토론이 진행된다. 정부, 유관기관 등이 참여해 의료 AI 산업의 지속 가능한 성장을 위한 정책과 협력 방향을 논의할 예정이다.
오후에는 투자기관이 의료 AI 투자 방향과 포트폴리오를 소개한다. 이어 의료 AI 기업 5개사가 투자 설명을 통해 자사의 사업과 기술을 소개한다. 이를 통해 기업의 투자유치에 필요한 정보를 공유하고, 기업과 투자기관 간 교류와 협력 기회를 제공할 예정이다.
행사 참가를 희망하는 관계자는 오는 11일까지 행사 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다. 의료 AI 기업 관계자의 참여가 우선되며 사전등록은 기관당 최대 2명까지 가능하다.
송태균 진흥원 바이오헬스혁신 본부장은 "이번 포럼이 국내 디지털헬스·의료 AI 유망 기업과 투자기관 간 상호 이해를 높이고 실질적인 투자와 협력으로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 의료 AI 산업의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com