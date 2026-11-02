BC카드, LG전자 가전 구독 특화 카드 출시…월 최대 3만5000원 할인

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 2일 LG전자 가전 구독 제휴카드를 출시했다
- 전월 실적에 따라 구독료를 월 최대 3만5000원 할인했다
- 선납금 결제 고객에게 연 1회 2만5000원을 추가 할인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 LG전자와 손잡고 가전 구독료를 월 최대 3만5000원 할인하고 선납금 결제 시 추가 혜택을 제공하는 제휴카드를 선보였다.
BC카드는 가전 구독 고객에 특화한 'LG전자 프리빌리지(Privilege)' 제휴카드를 출시했다고 2일 밝혔다.
이번 신규 상품은 BC카드 대표 히트상품인 '부자되세요' 이후 10년 만에 선보이는 BC 공동상품이다.
'소유'보다 '이용과 경험'을 중시하는 소비 트렌드에 맞춰 기존 제휴카드의 전월 이용실적에 따른 할인 혜택과 더불어 LG전자 구독 선납금 프로그램을 연계해 고객의 월 구독료 부담을 낮출 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
먼저 LG전자 가전 구독료를 프리빌리지 카드로 결제하면 전월 이용실적에 따라 월 최대 3만5000원을 할인받을 수 있다. 전월 이용실적이 90만원 이상이면 2만5000원, 130만원 이상이면 3만원, 180만원 이상이면 3만5000원이 할인된다. 참여 회원사별로 할인 혜택이 일부 달라 카드 신청 전 세부 내용을 확인해야 한다.
여기에 LG전자 구독 계약 시 선납금을 해당 카드로 결제하면 추가 할인 혜택도 제공한다. 선납금 90만원 이상 결제 시 전월 이용실적과 관계없이 연 1회 2만5000원을 할인해준다. 다음 해에도 동일하게 선납금을 결제하면 같은 혜택을 받을 수 있다.
전월 카드 이용실적이 180만원 이상인 고객은 매월 가전 구독료를 최대 3만5000원 할인받고, 선납금 90만원 이상 결제 시 연 1회 제공하는 2만5000원 할인까지 더하면 구독 초기 최대 6만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.
LG전자 구독 선납금 프로그램은 초기 비용 일부를 먼저 납부하고 이후 매월 납부하는 구독료를 낮추는 방식이다. BC카드는 선납금과 월 구독료 결제에 각각 카드 할인 혜택을 더해 고객의 구독 비용 부담을 낮췄다.
프리빌리지 카드는 지난달 30일 BNK경남은행에서 먼저 출시됐으며, 4분기 중 IBK기업은행에서도 선보일 예정이다. 내년에는 iM뱅크로 발급처를 확대할 계획이다. 각 은행별 카드 브랜드(비자·마스터)와 연회비는 해당 은행 홈페이지에서 확인할 수 있으며 개인 신용카드로만 발급된다. BC카드는 향후 참여 회원사를 지속적으로 확대해 '전국 단위 LG전자 가전 구독 금융 생태계'를 구축한다는 계획이다.
김호정 BC카드 상무는 "이번 상품은 LG전자 구독 선납금 프로그램과 카드 혜택을 연계해 고객의 실질적인 구독 비용 부담을 낮춘 것이 특징"이라며 "앞으로도 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 고객이 일상에서 체감할 수 있는 차별화된 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com