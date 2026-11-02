컴투스플랫폼, 텐센트 클라우드 최고 파트너상 수상

AI 핵심 요약beta
- 컴투스플랫폼은 지난달 29일 텐센트 클라우드 루미너리 어워드를 수상했다
- 텐센트는 매출 성장과 기술 경쟁력이 우수한 최상위 파트너를 선정했다
- 컴투스플랫폼은 50곳 이상 게임사에 클라우드와 생성형 AI 서비스를 제공한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스 자회사 컴투스플랫폼이 텐센트 클라우드로부터 '루미너리 어워드'를 받았다.
컴투스플랫폼은 지난달 29일 중국 선전에서 열린 '2026 텐센트 글로벌 디지털 생태계 서밋'에서 이 상을 수상했다. 루미너리 어워드는 텐센트가 글로벌 파트너 중 매출 성장과 기술 경쟁력이 우수한 최상위 파트너에게 주는 상이다.
컴투스플랫폼은 텐센트 클라우드의 공식 운영 관리 파트너(MSP)로 활동 중이다. 지난해 '로켓 그로스 파트너 어워드'를 받은 데 이어 올해 8월 '플래티넘 파트너' 자격을 획득했다. 현재 50곳 이상의 게임사가 이 회사의 텐센트 클라우드 서비스를 이용하고 있다.
컴투스플랫폼은 게임사들의 클라우드 인프라 도입부터 기술 컨설팅, 운영 관리까지 지원하고 있다. 최근에는 기업용 AI 분야로 사업을 확장해 텐센트 클라우드의 생성형 AI 솔루션 'WAND'를 공급 중이다.
최석원 컴투스플랫폼 대표는 "컴투스플랫폼이 축적해 온 게임 서비스 운영 경험과 텐센트 클라우드의 글로벌 인프라 경쟁력을 더해 최적화된 클라우드 환경을 제공하겠다"며 "인프라 도입부터 실제 라이브 운영까지 고객사가 필요로 하는 지원을 강화하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com