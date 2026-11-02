한국파마, '아크루퍼' 급여 등재 신청

AI 핵심 요약beta
- 한국파마가 2일 아크루퍼캡슐의 건강보험 급여를 신청했다
- 아크루퍼는 위장관 자극을 줄인 성인 철 결핍증 치료제다
- 한국파마는 급여 등재로 환자 치료 접근성 확대를 추진했다
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건강보험 적용 추진…환자 치료 접근성 확대 기대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국파마는 성인 철 결핍증 치료제 '아크루퍼캡슐30밀리그램(mg)'의 건강보험 급여 등재를 위해 건강보험심사평가원에 요양급여 결정을 신청했다고 2일 밝혔다.
아크루퍼는 제이철말톨 성분의 경구용 치료제로, 하루 두 차례 복용한다. 철과 말톨이 안정적으로 결합한 구조로 위장관 내 유리철 노출을 최소화해 위장관 자극을 줄이도록 설계됐다.
아크루퍼는 2016년 유럽, 2019년 미국에서 품목허가를 받았으며, 국내에서는 지난해 11월 식품의약품안전처로부터 성인 철 결핍증 치료제로 신약 허가를 받았다.
한국파마는 이번 신청을 시작으로 건강보험 적용을 위한 후속 절차를 추진할 계획이다. 회사는 아크루퍼가 기존 경구 철분제의 위장관 부작용으로 치료를 지속하기 어려웠던 환자들에게 새로운 치료 선택지가 될 것으로 기대하고 있다.
한국파마 관계자는 "아크루퍼의 임상적 근거와 제품 특성을 의료진에게 적극 알리고 급여 등재를 위한 후속 절차에도 충실히 대응하겠다"며 "건강보험 적용을 통해 환자의 치료 접근성을 높이고 국내 철 결핍증 치료 시장에서 입지를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com