NH농협생명, IT 재해복구 훈련…주요 업무 정상 가동 점검

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 29일 재해복구센터를 기동해 IT재해 대응훈련을 했다.
- IT부서와 현업 담당자들은 업무별 복구 절차와 수행 여부를 점검했다.
- NH농협생명은 재해 상황에서도 업무 연속성을 확보하는 체계를 재점검했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명이 화재 등 재해로 인한 IT서비스 중단에 대비해 재해복구센터를 기동하고 주요 업무의 정상 수행 여부를 점검했다.
NH농협생명은 지난달 29일 IT 재해 발생 상황에 대비한 재해복구(Disaster Recovery·DR) 훈련을 실시했다고 2일 밝혔다.
이번 훈련은 화재 등 실제 재해 상황을 가정해 재해복구센터를 직접 기동하고, 재해복구 환경에서 주요 업무가 정상적으로 수행되는지 점검하는 방식으로 진행됐다.
훈련에는 IT부서와 현업 담당자들이 함께 참여해 재해 발생에 따른 상황실을 구성하고, 업무별 대응 시나리오에 따라 단계별 복구 절차와 업무 수행 여부를 점검했다. 또한 각 담당자가 재해 상황에서 수행해야 할 역할과 대응 절차를 다시 확인하며 부서 간 협업체계와 대응 역량을 점검했다.
특히 실제 재해복구센터를 기동해 업무시스템의 복구 상태와 업무 수행 가능 여부를 직접 확인함으로써 재해 발생 시에도 주요 업무가 중단되지 않고 안정적으로 운영될 수 있는지를 종합적으로 점검했다.
NH농협생명은 재해로 인한 IT서비스 중단에 대비해 매년 재해복구센터 기동훈련을 실시하고 있으며, 이번 훈련을 통해 재해 상황별 대응 절차와 업무 연속성 확보를 위한 체계를 재점검했다.
손남태 NH농협생명 IT지원본부장은 "이번 훈련을 통해 실제 재해 상황에서 IT와 현업이 유기적으로 대응할 수 있는 체계를 다시 한번 점검했다"며 "앞으로도 정기적인 재해복구 훈련을 통해 안정적인 IT서비스 운영과 업무 연속성 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com