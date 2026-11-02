ABL생명, '우리WON스테이블종신보험' 출시…자금 인출·사망보장 확대 선택

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 2일 자금 인출·사망보장 확대 종신보험을 출시했다
- 보험료 완납 후 총 납입보험료를 10년간 나눠 인출할 수 있다
- 계약을 유지하면 사망보험금이 10년간 매년 10%씩 증가한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명이 보험료 납입 완료 후 고객의 필요에 따라 자금을 인출하거나 사망보장을 늘릴 수 있는 종신보험을 선보였다.
ABL생명은 '(무)우리WON스테이블종신보험(해약환급금 일부지급형)'을 출시했다고 2일 밝혔다.
이번 상품은 보험료 납입 완료 후 고객의 자금 활용 목적과 시기에 따라 총 납입보험료를 인출하거나 사망보험금을 늘릴 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
노후생활비나 자녀 결혼자금 등 목돈이 필요한 경우 '밸런스플랜' 전환 기능을 활용할 수 있다. 밸런스플랜 전환 시 보험료 납입 완료 후 정해진 전환 시점부터 매년 총 납입보험료의 10%씩 10년간 인출한도가 증가하며, 총 납입보험료의 100%를 모두 인출하더라도 가입 시 보험가입금액은 그대로 보장된다.
밸런스플랜으로 전환하지 않고 장기간 계약을 유지하면 사망보험금이 단계적으로 증가하는 체증형 종신보험의 혜택을 누릴 수 있다. 보험료 납입 완료 후 체증개시일부터 가입금액에 총 납입보험료의 10%에 해당하는 금액이 10년간 매년 더해져 사망보장이 확대된다. 체증개시일로부터 10년이 지난 계약해당일부터는 보험가입금액의 100%와 총 납입보험료의 100%를 합산한 금액을 사망보험금으로 지급한다.
밸런스플랜 전환은 보험료 납입기간에 따라 정해진 시점부터 가능하다. 7년납은 계약일부터 10년, 10년납은 12년, 15년납은 15년, 20년납은 20년 경과 시점의 연계약해당일부터 전환할 수 있다.
가입 나이는 일반심사형 기준 남자 만 15세부터 60세까지이며 납입기간별로 다르다. 보험료 납입기간은 7년납, 10년납, 15년납, 20년납 중 선택할 수 있다.
김순재 ABL생명 상품본부장은 "이번 상품은 사망보장뿐 아니라 노후생활비 등 고객에게 필요한 자금으로 활용할 수 있는 선택지를 제공해 고객 생애주기에 따른 다양한 재무 수요에 대응할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 차별화된 상품을 통해 '더 나은 삶(A Better Life)'을 제공하는 생명보험사로 자리매김하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com