국제 해양질서 대전환…해수부, 북극항로 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 해양수산부와 부산시는 3일부터 5일까지 세계해양포럼을 개최했다
- 포럼은 북극항로와 인공지능 등 해양 현안을 논의했다
- 20주년을 맞아 해양 분야 협력과 미래 해법을 모색했다
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AI 혁명·그린에너지 미래 조명
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국제 해양질서가 대전환기를 맞고 있다. 정부가 인공지능(AI) 시대 북극항로 개척의 해법을 모색하고 나섰다.
해양수산부(장관 황종우)는 부산광역시(시장 전재수)와 공동으로 3일부터 오는 5일까지 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '제20회 세계해양포럼(World Ocean Forum 2026)'을 개최한다.
세계해양포럼은 국내외 해양 관련 학계, 산업계, 공공분야 관계자 등이 모여 해양과 관련된 주요 현안을 논의하고 해결 방안을 모색하는 장이다.
지난 2007년부터 지난 19년간 51개국에서 1000여명의 연사 등 7만여명이 참여하며 국내의 대표적인 해양 국제 학술 행사로 자리매김하고 있다.
아울러, 올해 5월에는 유네스코 정부간해양학위원회(UNESCO-IOC)가 주도하는 '유엔 해양과학 10년(UN Ocean Decade)' 프로그램의 공식 행사로 선정되어 UN으로부터 그 중요성과 위상을 인정받기도 했다.
올해 20주년을 맞는 이번 포럼은 '해양, 잇다(Ocean, Connect)'라는 주제로 열린다. 이 주제는 지난 20년간 해양 과학기술, 산업, 수산, 도시 관광, 정책·국제 협력, 환경 등 각 분야에서 이어져 온 논의를 하나로 연결한다는 의미를 담았다.
이날 오후 3시에 개최되는 세계해양포럼 개막식에서는 줄리앙 바르비에르(Julian Barbiere) UNESCO-IOC 해양 정책·지역 협력 총괄의 축사를 비롯해 알라스테어 보넷(Alastair Bonnett) 교수와 김지윤 교수의 기조 강연 등이 이어진다.
또한 포럼 기간에는 개막식과 기조 세션을 비롯해 '공간을 잇다(북극항로)', '산업을 잇다(인공지능·그린에너지)', '미래를 잇다(청년 해커톤)' 등의 프로그램이 진행된다.
황종우 해수부 장관은 "인공지능, 기후변화, 항해의 자유라는 세 가지 물음 앞에서 세계의 바다는 대전환기를 맞고 있다"며 "이번 포럼이 세계의 바다가 어디로 가야 하는지, 그 답을 함께 찾아가는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
dream@newspim.com