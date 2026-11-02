동원시스템즈, 친환경 포장재 수출 확대에 3Q 영업익 18.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 동원시스템즈가 2일 3분기 누계 영업이익 684억원을 기록했다
- 3분기 매출과 영업이익은 각각 4031억원, 240억원으로 증가했다
- 친환경 포장재 수출과 해외 자회사 성장이 실적을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원시스템즈가 2일 잠정 실적을 공시, 올해 3분기 누계 영업이익 684억원을 기록했다고 밝혔다. 연결 재무제표 기준으로 전년 동기보다 16.7% 늘어난 수치로, 같은 기간 매출액은 1조1431억원으로 7.9% 증가했다.
3분기만 놓고 보면 매출은 전년 대비 13.1% 늘어난 4031억원, 영업이익은 18.9% 증가한 240억원이었다.
회사는 친환경 포장재 등 고부가가치 제품의 수출 확대와 해외 자회사의 성장이 실적을 이끌었다고 설명했다. 동원시스템즈는 재활용이 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반의 단일 소재 포장재를 개발해 북미, 아시아, 아프리카 등에 수출하고 있다. 베트남 계열사 TTP(딴 띠엔 패키징)도 베트남 내 연포장 사업과 글로벌 소비재 기업 대상 수출을 늘리며 실적에 기여했다.
동원시스템즈 관계자는 "친환경 포장재 연구개발과 고객사 확대를 통해 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있다"며 "유럽의 포장 및 폐기물 규정(PPWR)에 선제적으로 대응해 유럽 등으로 고객사를 확대하는 한편, 2차전지 소재와 첨단필름 등 미래 성장동력 확보에도 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com