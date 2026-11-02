KB국민카드, '소비자가 가장 추천하는 브랜드' 신용카드 부문 11년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 2일 신용카드 브랜드 평가에서 11년 연속 1위를 차지했다
- KB Pay는 다양한 결제수단과 자산·소비관리 서비스를 한 앱에 제공했다
- KB국민카드는 사회공헌과 서비스 혁신으로 생활금융 경쟁력을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 '2026 소비자가 가장 추천하는 브랜드' 신용카드 부문에서 11년 연속 1위에 올랐다.
KB국민카드는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 올해 평가에서 신용카드 부문 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다.
KB국민카드는 고객의 생활 방식과 소비 패턴을 반영한 상품·서비스를 통해 일상 속 금융 편의성을 높여 왔다. 이번 수상으로 고객에게 꾸준히 선택받는 브랜드 경쟁력을 인정받았다고 설명했다.
대표 생활금융플랫폼 'KB Pay'는 신용·체크카드는 물론 계좌, 포인트리, 지역사랑상품권 등 다양한 결제수단을 연결하고 카드 관리와 자산·소비·혜택 관련 서비스를 하나의 앱에서 제공한다.
결제 편의성도 높였다. 'KB Pay 탭앤페이'는 안드로이드 기반 NFC 지원 스마트폰에서 별도의 앱 실행 없이 결제할 수 있도록 했으며, '결제 mini'를 통해 위젯과 홈 화면에서도 결제 화면에 빠르게 접근할 수 있도록 했다.
이와 함께 미래세대 교육, 취약계층 돌봄, 지역사회·소상공인과의 상생, 기후위기 대응과 생물다양성 보전 등 다양한 사회공헌 활동을 추진하며 금융을 통한 사회적 가치 창출에도 힘쓰고 있다.
KB국민카드 관계자는 "11년 연속 1위는 고객의 일상에 도움이 되는 상품과 서비스를 꾸준히 선보인 결과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 반영한 서비스 혁신으로 신뢰받는 생활금융 브랜드가 되겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com