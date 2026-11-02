폴라리스AI, 유비테크와 '2026 로보월드' 참가

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI는 2일 유비테크와 협력해 국내 로봇 사업 확대에 나섰다
- 양사는 4일부터 로보월드에서 휴머노이드 로봇 제품군을 선보인다
- 제조·물류·서비스 기업 대상 로봇 도입 상담과 고객 확보를 추진한다
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감성 교감형 'U1' 3개 모델 공개…산업용 로봇 작업 시연
제조·물류·서비스 기업 대상 로봇 도입 상담 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 폴라리스AI가 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics)와 협력해 국내 로봇 사업 확대에 나선다. 산업·상업·가정용 휴머노이드 로봇을 국내 시장에 소개하고 제조·물류·서비스 분야의 고객 확보를 추진할 계획이다.
2일 폴라리스AI는 오는 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 로보월드'에 참가해 유비테크의 휴머노이드 로봇 제품군을 선보인다고 밝혔다.
이번 전시에는 유비테크 본사 관계자들이 직접 방한해 로봇 시연과 기술 설명을 지원한다. 양사는 국내 기업을 대상으로 제품별 활용 방안을 소개하고 로봇 도입 가능성을 검토할 예정이다.
주요 전시 제품은 유비테크의 소비자용 브랜드 '유월드(UWORLD)'가 개발한 감성 교감형 휴머노이드 'U1' 시리즈다. U1은 사람과 유사한 외형에 생체모방 피부와 표정 구현 기술을 적용한 로봇으로, 인공지능(AI) 기반 감정 인식과 장기 기억 기능을 갖췄다. 사용자와의 대화 및 상호작용 정보를 기억해 개인화된 반응을 제공하도록 설계됐다.
유비테크에 따르면 U1 시리즈는 지난 6월 글로벌 발표 행사 당시 누적 주문량이 1만3361대를 넘어섰다. 폴라리스AI는 이번 전시에서 U1 라이트(Lite)·프로(Pro)·울트라(Ultra) 등 3개 모델을 별도 전시 공간에 배치할 예정이다.
산업용 전시 공간에서는 '워커 S2(Walker S2)'와 '크루저 Y1(Cruzr Y1)'을 활용해 자재 박스 인식과 운반, 적재 및 해체 작업 등을 시연한다. 상업용 전시 공간에서는 '워커 C1(Walker C1)'의 고객 응대와 퍼포먼스를 통해 서비스 분야에서의 활용 사례를 소개한다.
폴라리스AI는 전시 기간 국내 제조·물류·서비스 기업을 대상으로 로봇 도입 상담을 진행할 계획이다. 유비테크와의 공식 파트너십을 기반으로 국내 고객사를 발굴하고 산업 현장별 로봇 적용 가능성을 검토한다는 방침이다.
폴라리스AI 관계자는 "이번 로보월드는 유비테크 본사와의 협력을 통해 다양한 휴머노이드 제품의 기술력과 활용 가능성을 국내 시장에 소개하는 자리"라며 "글로벌 로봇 제조사와의 협력 관계를 기반으로 국내 고객 접점을 확대하고 실질적인 사업 기회를 확보해 나가겠다"고 말했다.
한편 폴라리스그룹은 폴라리스AI를 비롯해 폴라리스오피스, 폴라리스AI핸디, 폴라리스AI파마, 폴라리스세원 등 계열사의 AI·소프트웨어·제조·소재 사업을 중심으로 사업 포트폴리오 재편을 추진하고 있다. 유비테크와의 파트너십을 통해 확보한 로봇 사업에 그룹 계열사의 기술과 사업 역량을 연계하는 방안도 검토하고 있다.
nylee54@newspim.com