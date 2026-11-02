졸업 후에도 판로 넓힌다...청창사 기업 14곳 'AI시장' 공략

AI 핵심 요약beta
- 중진공은 2일 청년창업사관학교 졸업기업 14곳의 전시회 참가를 지원했다
- 졸업기업들은 제품상담 834건과 바이어 발굴 143건을 기록했다
- 일본·인도네시아 기업들과 제품 연계와 기술 제휴를 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일본·인니 기업과 사업협력 가능성 논의
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 청년창업사관학교 졸업기업 14곳이 산업 인공지능(AI) 전시회에 참여해 제품상담 834건을 진행하고 해외기업과 사업협력 가능성을 논의했다.
중소벤처기업진흥공단은 지난달 21일부터 23일까지 열린 '2026 산업AI EXPO'에 청년창업사관학교 졸업기업 14개사의 참가를 지원했다고 2일 밝혔다.
이번 지원은 산업 AI 기술과 제품을 보유한 창업기업이 잠재 고객에게 제품·서비스를 소개하고 판로를 개척하도록 마련됐다. 전시 기간 청년창업사관학교 통합관에는 2634명이 방문했으며, 참가기업들은 바이어 발굴 143건을 기록했다.
해외기업과의 협력 논의도 이뤄졌다. 참가기업인 오가네 프로그램은 일본 도쿠시마시 소재 산엑스(SANX)로부터 기존 시스템 사용자와 연계할 수 있는 제품에 대한 문의를 받았다. 시코쿠IT 협동조합 및 파트너사 250개사와의 제휴 가능성도 논의했다.
인도네시아 에코텔(ECOTEL)과는 기술 제휴·현지 납품 가능성과 이를 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의했다.
청년창업사관학교는 졸업 이후에도 기업의 성장 단계와 수요에 맞춘 후속 지원을 이어가고 있다. 이번 전시회 참가 지원도 졸업기업의 시장 접점을 넓히기 위한 활동의 일환이다.
김태경 그레이트비 대표는 "이번 전시를 통해 기업 고객에게 서비스를 소개하고, 고객의 인공지능(AI) 활용 수요와 도입 시 검토 기준을 직접 확인할 수 있었다"며 "상담 기업과 후속 협의를 통해 실질적인 고객 확보로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
임지현 중진공 청년창업사관학교장은 "이번 전시회가 졸업기업의 기술·제품 경쟁력을 알리고 새로운 사업 기회를 모색하는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 졸업기업이 국내외 고객을 발굴하고 협력 기회를 넓혀갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com