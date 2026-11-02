신한투자증권, AI로 종목 찾는다…조건검색 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 2일 신한 SOL증권 앱에 AI 조건검색 서비스를 선보인다고 밝혔다
- 고객이 일상어로 투자 아이디어를 입력하면 AI가 검색 조건과 투자전략을 제안한다
- 과거 성과 검증과 실시간 종목 감시를 지원하며 최종 주문은 고객이 확인해 실행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일상어로 투자 아이디어 입력하면 AI가 맞춤형 검색 조건 제안
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 이달 중 신한 SOL증권 앱에 인공지능(AI) 조건검색 서비스 '신한 Premier AI Finder'를 선보일 예정이라고 2일 밝혔다.
'신한 Premier AI Finder'는 고객이 일상적인 언어로 투자 아이디어를 입력하면 AI가 의도를 파악해 적합한 검색 기준을 제안하는 서비스다. 예를 들어 최근 거래량이 늘고 상승 흐름을 보이는 종목을 찾아 달라고 입력하면 AI가 관련 조건을 제시하고, 고객은 가격과 거래량, 기술적 흐름 등의 조건을 추가하거나 조정할 수 있다.
고객은 설정한 조건을 과거 데이터에 적용해 투자 전략의 성과를 검증하고, 조건을 충족하는 종목을 실시간으로 감시할 수 있다. 다만 과거 데이터를 활용한 검증 결과가 미래 투자 성과를 보장하지는 않는다.
이번 서비스는 신한투자증권이 추진하는 'AI Agentic MTS' 전략의 일환이다. AI가 종목 탐색과 전략 구성, 주문 화면 연결 및 자동감시주문 설정까지 지원하지만, 최종 주문은 고객의 판단과 확인을 거쳐 실행되도록 설계할 예정이다.
신한투자증권은 한국금융IT와 협력해 기존 트레이딩 솔루션에 AI 기술을 적용하고, 향후 투자 의사결정 전반으로 관련 서비스를 확대할 계획이다.
양진근 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 "신한 Premier AI Finder는 고객이 머릿속에 가진 투자 아이디어를 구체적인 전략으로 만들고 검증해 실제 종목 탐색까지 이어갈 수 있도록 돕는 서비스"라고 말했다.
dconnect@newspim.com