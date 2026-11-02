한국투자증권, 연금은 한눈에·거래는 간편하게…MTS 개편

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 2일 MTS ‘한국투자’ 앱을 업데이트했다
- 연금자산 통합조회와 관심종목 화면 개편 기능을 강화했다
- 배당 재투자와 자녀 주식 트렌드 등 맞춤형 서비스를 추가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배당 재투자 연계·자녀 주식 트렌드 신설, 투자 편의성 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 고객의 투자 편의성을 높이기 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자' 앱을 업데이트했다고 2일 밝혔다.
이번 업데이트는 고객의 실제 서비스 이용 데이터를 바탕으로 투자정보 탐색부터 거래까지 이어지는 과정을 간소화하는 데 중점을 뒀다. 연금자산 통합 조회와 관심종목 화면 개편, 배당 재투자, 자녀 주식 트렌드 등 맞춤형 기능을 강화했다.
우선 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP) 등 계좌별로 분산돼 있던 연금자산을 홈 화면의 '마이' 탭에서 유형별로 통합 조회할 수 있도록 했다.
관심종목 화면은 '간단히 보기'와 '자세히 보기'로 구분해 투자자가 원하는 정보를 선택할 수 있도록 개편했다. 시세 확인 기능과 종목 관리 편의성도 개선했으며, 기존 화면은 당분간 병행 운영한다.
배당금 재투자 기능도 강화했다. '나의 배당' 화면에서 배당금을 지급받은 종목을 주식 모으기 서비스로 연결할 수 있도록 했다. 다른 고객들이 많이 모으는 주식과 상장지수펀드(ETF) 정보도 제공한다.
자녀 명의 계좌에서 많이 보유한 종목과 주요 투자 정보를 보여주는 '자녀 주식 트렌드' 서비스도 도입했다. 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)에는 환매조건부채권(RP) 자동매수 기능을 추가했다.
한국투자증권 관계자는 "고객이 일상에서 접하는 다양한 투자정보를 실제 투자로 쉽고 편리하게 연결할 수 있도록 서비스 개선에 집중했다"며 "앞으로도 고객의 이용 패턴과 수요를 반영해 투자 과정에서의 불편을 줄이겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com