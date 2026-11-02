제로마켓, '2026 서울머니쇼 플러스'서 협업 논의

AI 핵심 요약beta
- 제로마켓이 2일 서울머니쇼 플러스에 참가했다고 밝혔다
- 글로벌 트레이딩 인프라와 파트너십 솔루션을 소개했다
- 국내 핀테크 기업들과 협업 가능성을 논의하고 접점을 넓히기로 했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 핀테크 기업 제로마켓(ZERO Markets)이 지난 10월 29일부터 31일까지 코엑스 마곡에서 열린 '2026 서울머니쇼 플러스'에 참가했다고 2일 밝혔다.
제로마켓은 이번 행사에서 '글로벌 트레이딩 인프라와 파트너십 솔루션'을 주제로 부스를 운영하며 파트너십 경험과 글로벌 사업 현황을 소개했다.
행사에는 사흘간 1만여 명이 방문했으며, 제로마켓 부스에는 국내 핀테크 기업, 플랫폼·데이터 사업자 등 업계 관계자들의 방문이 이어졌다. 글로벌 사업 소개 세션 등 현장 프로그램에도 많은 관람객이 참여했다.
제로마켓 관계자는 "이번 서울머니쇼는 그간 여러 국가에서 쌓아온 파트너십 경험을 국내 시장에서 나누는 자리가 됐다"며 "행사 기간 만난 국내 핀테크 기업·플랫폼·데이터 사업자들과 협업 가능성을 논의할 수 있었다"고 말했다.
이어 "국내 시장에서 필요한 점을 현장에서 직접 들을 수 있었던 점이 가장 큰 수확"이라며 "이번 행사에서 확인한 관심을 바탕으로 국내 업계와의 협업 접점을 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.
제로마켓은 2017년 출범 이후 전 세계 16만여 명의 트레이더가 이용하는 글로벌 멀티에셋 브로커다. 시드니 본사를 포함해 8개 거점에 임직원 300여 명을 두고 있으며, 호주 증권투자위원회(ASIC) AFS 라이선스와 뉴질랜드 금융시장청(FMA) 라이선스 등 4개 라이선스를 보유하고 있다.
금융 서비스 개발은 호주 본사가, 기술 개발과 플랫폼 운영은 글로벌 지사가 맡는 트레이딩 인프라를 자체적으로 구축했다.
최근 남미 증권사 레비캠(Levycam)과 협력해 남미 지역에 주식·옵션 중개 서비스를 출시했으며, '머니 엑스포 멕시코 2026'과 콜롬비아 '랭키아 마켓 익스피리언스 메데인 2026'에 스폰서로 참여해 발표를 진행했다.
제로마켓은 2024년 FX 엠파이어 어워즈 브라질·아르헨티나·콜롬비아 부문 최우수 외환 브로커, 2025년 월드 비즈니스 아웃룩 아시아태평양 지역 최우수 브로커에 선정된 바 있다. 브라질 지사 애널리스트는 CNN 브라질 머니에 매달 고정 출연해 거시경제 흐름을 분석하고 있다.
whitss@newspim.com