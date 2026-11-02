쿠팡, 와우 멤버스데이 시작…37만개 상품 최대 70% 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 2일 와우회원 대상 37만개 상품 할인행사를 8일까지 진행했다
- 행사에는 16개 카테고리와 삼성전자 등 90여개 브랜드가 참여했다
- 회원에게 매일 할인쿠폰을 제공하고 식품·생활용품 특가도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1만·3만원 쿠폰 하루 두 차례
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 와우회원을 대상으로 37만개가 넘는 상품을 최대 70% 할인하는 '와우 멤버스데이'를 오는 8일까지 진행한다고 2일 밝혔다.
행사에는 신선·가공식품과 생활용품, 가전·디지털, 뷰티, 패션, 티켓·숙박 등 16개 카테고리의 상품이 참여한다. 삼성전자와 LG전자, CJ제일제당 등 90여개 주요 브랜드 제품도 포함됐다.
와우회원에게는 행사 기간 매일 오전 10시와 오후 5시에 선착순 할인 쿠폰을 제공한다. 3만원 이상 구매할 때 쓰는 1만원 쿠폰과 10만원 이상 구매할 때 쓰는 3만원 쿠폰으로, 회차마다 두 종류를 받아 하루 최대 4장까지 발급받을 수 있다.
쿠폰은 와우 멤버스데이 행사 상품에 적용된다. 여러 상품을 장바구니에 담아 구매하더라도 결제 금액 조건을 충족하면 사용할 수 있다.
식품은 '로켓푸드페스타'와 연계해 매일 다른 상품을 한정 수량 특가로 판매한다. 풀무원 물만두와 다향 훈제오리, 샤인머스켓 등이 대상이며, 첫맛 만능 멸치육수는 7000개 한정으로 50% 할인한다.
서울마님의 치즈떡볶이와 매콤떡볶이에는 1+1 혜택을 적용한다. 감귤·사과 등 과일과 한우 등심·삼겹살, 수산물도 할인 품목에 포함됐다.
매일 오전 7시에 상품을 바꾸는 '골드박스 특가'와 하루 8시간 운영하는 '타임할인 특가'도 마련했다. 화장지·물티슈·주방용품 등 생활용품을 할인 판매한다.
가전·디지털 부문에서는 다이슨 헤어드라이어와 로보락 로봇청소기 등을 할인한다. 다이슨 '스팟앤스크럽 Ai 로봇청소기' 구매 시 쿠팡캐시 30만원을 적립하는 행사는 이달 한정 수량으로 진행한다.
kji01@newspim.com