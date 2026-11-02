조선호텔앤리조트, 종로·여수에 신규 호텔 연다…2030년까지 14개 체제

AI 핵심 요약beta
- 조선호텔앤리조트는 2027년 종로와 여수에 신규 호텔 2곳을 연다
- 2030년까지 국내 호텔을 14개로 늘리고 청라와 안동도 확장한다
- 조선 팰리스 등 기존 호텔도 웰니스·객실·연회장을 새롭게 단장한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 조선호텔앤리조트가 2027년 서울 종로와 전남 여수에 신규 호텔 2곳을 열고 2030년까지 국내 호텔을 14개로 늘린다. 이후 청라와 안동 등으로도 확장할 계획이다.
종로 호텔은 2019년 준공된 232객실 규모의 4성급 '오라카이 대학로 호텔'을 지난 6월 인수해 브랜드를 전환한다. 2027년 1월부터 공사를 시작해 상반기 중 조선호텔앤리조트의 10번째 호텔로 선보인다. 여수 호텔은 2020년 준공된 427객실 규모의 '라마다 프라자 바이 윈덤 여수 호텔'로, 10월 인수를 마쳤다. 11번째 호텔이며 조선호텔앤리조트의 첫 호남권 진출이다. 두 호텔 모두 2027년 내 그랜드 오픈이 목표다.
조선호텔앤리조트는 신세계프라퍼티투자운용과 컨소시엄을 꾸리고 프로젝트 리츠 구조를 통해 자산 보유와 운영을 분리했다.
기존 호텔도 손본다. 조선 팰리스는 12월부터 26층 웰니스클럽과 27층 객실층 공사에 들어가 객실층 일부를 전환해 약 380평 규모의 신규 시설을 2027년 상반기 중 선보인다. 럭셔리 어반 웰니스 스파, 프라이빗 오마카세 일식 레스토랑, 비즈니스 라운지를 갖춘다. 투숙객의 80% 이상이 해외 고객인 만큼 외국인 전담 '게스트 익스피리언스' 팀도 꾸렸다.
웨스틴 조선 서울은 90㎡ 규모 '프리미엄 이그제큐티브 스위트'를 새로 구성했다. 웨스틴 조선 부산은 최대 500명을 수용하는 그랜드볼룸 전면 리뉴얼로 약 3년에 걸친 주요 공간 개선을 마쳤다.
최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사는 "2027년도는 국내 주요 거점의 신규 오픈을 본격 추진하며 호텔 사업이 새로운 성장 단계로 나아가는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com