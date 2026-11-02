李대통령, 오늘 821조 예산안 시정연설…정치권 협력 당부

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 2일 국회에서 내년도 예산안 시정연설을 했다
- 이 대통령은 여야에 예산안의 법정시한 내 처리를 당부했다
- 내년도 예산안은 820조9000억 원으로 역대 최대 규모다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 내년도 예산안 시정연설을 통해 정치권의 초당적 협력을 당부한다.
청와대는 이 대통령이 이날 '2027년도 예산안 시정연을 통해 예산안 핵심 내용을 설명한다고 밝혔다. 동시에 여야에 법정시한(12월2일) 내 처리를 당부할 예정이다. 시정연설은 정부가 국회에 예산안을 제출하면서 대통령이 주요 내용과 편성 취지를 설명하는 절차다.
앞서 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안은 총지출 기준 820조9000억 원이다. 올해 본예산(727조9000억 원)보다 12.8%(92조 원) 증가했다. 이는 역대 최대 규모이자 역대 최고 증가율이다.
이 대통령이 시정연설에 나서는 것은 이번이 네 번째다. 지난해 6월 2차 추가경정예산안과 11월 2026년도 예산안, 올해 4월 중동 사태 대응 추가경정예산안 시정연설에 나선 바 있다.
예산안에는 미래 성장동력 확보와 민생 안정, 지방 주도 성장 등을 위한 재정 투자가 담겼다.
특히 162조 원 규모의 미래대응기금 신설이 주요 쟁점으로 꼽히는데, 이 대통령은 주요 사업의 추진 필요성과 재정 투자의 기대 효과를 설명하며 예산안에 대한 이해와 협조를 구할 것으로 보인다.
pcjay@newspim.com