CJ온스타일, 워커힐 침구 7일 출시…호텔 협업 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일은 2일 워커힐과 공동 기획한 침구 컬렉션 출시를 밝혔다.
- 첫 상품으로 그래핀 소재 침구 세트를 7일 방송에서 공개한다.
- 반얀트리서울 협업 침구와 17개 브랜드 기획전도 8일까지 진행한다.
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17개 브랜드 기획전도
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 워커힐과 공동 기획한 침구 컬렉션을 오는 7일 출시한다고 2일 밝혔다.
첫 상품은 그래핀 소재를 적용한 침구 세트다. 오는 7일 오전 10시 20분 CJ온스타일의 라이프스타일 프로그램 '림잇티드'에서 공개할 예정이다.
CJ온스타일은 앞서 지난달 27일 자체 리빙 브랜드 '앳센셜'과 반얀트리서울이 협업한 '앳센셜 프레스티지 호텔식 베딩 풀세트'를 출시했다.
이 상품은 반얀트리서울 '앳센셜 스위트' 객실에서 사용되는 침구다. 고밀도 사틴 원단에 히든 퀼팅과 로고 자수를 적용했으며 가정에서 기계 세탁이 가능하다.
CJ온스타일은 호텔 협업 상품과 함께 오는 8일까지 침구 기획전 '웜 베딩 위크'를 진행한다. 호무로, 에어룸, 알레르망, 크리스피바바 등 17개 브랜드가 참여한다.
방송에서는 2일 에어룸 극세사 침구를 소개하고, 오는 4일 호무로 발열 침구, 오는 7일 클리판 울 블랭킷, 오는 7~8일 크리스피바바 양모 침구를 선보일 예정이다.
행사 기간 참여 브랜드 상품을 10만원 이상 구매하면 구매 금액의 10%를 적립금으로 받을 수 있다.
kji01@newspim.com