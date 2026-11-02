SSG닷컴, 쓱7클럽 적립 14%로 확대…쓱데이 8일까지

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 2일 쓱데이 기간 쓱7클럽 회원에게 더블적립을 했다.
- 오뚜기 등 6개 브랜드 행사 상품 구매액의 14%를 쓱머니로 적립했다.
- 신규 회원에게 월 100원 멤버십과 장보기 지원금 등 혜택을 제공했다.
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신규 가입 3개월 월 100원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 쓱데이 기간인 오는 8일까지 멤버십 '쓱7클럽' 회원이 6개 브랜드 행사 상품을 구매하면 결제액의 14%를 SSG머니로 적립해준다고 2일 밝혔다.
적립 대상은 오뚜기·풀무원·대상·CJ제일제당·유한킴벌리·LG생활건강의 식품·생활용품 행사 상품이다. 기존 적립률 7%에 7%를 추가하는 '더블적립' 행사다.
쓱데이 기간 쓱7클럽 기본형에 새로 가입하면 3개월간 월 100원에 멤버십을 이용할 수 있다. 장보기 지원금은 6개월 동안 매월 2000원씩 지급한다.
멤버십 회원이 '쓱머니 KB통장'을 개설하고 이벤트 페이지에서 신청하면 6개월간 매월 2900원을 돌려받는다. 쓱KB머니 결제 이력이 없는 고객에게는 최대 2만원의 장바구니 쿠폰도 제공한다.
신규 회원은 종가 썰어담은 맛김치 500g, 트레비 레몬 300㎖ 20개, 프릴 베이킹소다 주방세제 700㎖ 중 한 가지를 700원에 살 수 있다.
기존 회원을 포함한 전체 멤버십 회원에게는 유정란·과일·한우 등 150여 가지 상품을 할인 판매한다. 권역에 따라 최대 20여 종의 쓱7클럽 전용 기획 상품도 선보인다.
모든 멤버십 회원에게 스타벅스 아메리카노 1+1 쿠폰을 제공하고, 쓱머니 700만원과 스타벅스 기프트카드 등을 경품으로 내건 추첨 행사도 진행한다.
kji01@newspim.com