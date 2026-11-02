G마켓, 12일간 '빅스마일데이' 3000개 특가상품 선보여

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 2일 13일까지 빅스마일데이를 진행한다고 밝혔다
- 매일 최대 10개 단독 특가상품과 3000여개 할인상품을 선보인다
- 구매 고객에게 캐시 적립과 할인쿠폰 등 추가 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓이 13일까지 11월 쇼핑축제 '빅스마일데이'를 진행하고 3000여 개의 특가상품을 선보인다고 2일 밝혔다.
매일 자정마다 최대 10개의 단독 특가상품을 공개하는 '빅스마일 단독 상품' 코너가 운영된다. 2일에는 비스포크 AI 냉장고, HP 게이밍 노트북, 애플 아이패드 에어 M4, 노스페이스 아우터 등이 할인 판매된다.
이 외에도 카테고리별 '빅스마일 대표 특가' 3000여 개 상품과 배우 소지섭이 출연하는 광고 상품을 할인하는 '온에어핫딜', 라이브 방송과 쇼츠딜 특가가 마련된다.
캐시 적립 이벤트도 진행된다. 릴레이로 특가상품을 선보이는 '플래시 세일' 상품을 구매하면 스마일캐시 1000원을 적립할 수 있다. G마켓 ID당 1회 참여 가능하며, 캐시는 30일에 적립된다.
할인쿠폰 등 추가 혜택도 제공된다. 행사 전용 할인쿠폰 5종을 기본으로 제공하며, 매일 오전 10시에 선착순으로 받을 수 있는 추가 쿠폰도 준비했다. 카드사별 결제 할인을 함께 활용하면 더 낮은 가격에 구매할 수 있다.
kji01@newspim.com