4100만명 찾은 롯데百 하노이몰…누적 매출 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 2일 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 누적 매출 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 해외 진출 국내 백화점 중 최초로 누적 방문객 4100만명도 넘어섰다.
- 롯데백화점은 매장 개편과 K문화 체험관 조성으로 경쟁력을 강화할 계획이다.
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내년 상반기 K문화 체험관
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 베트남 하노이의 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 개점 약 3년 만에 누적 매출 1조원을 돌파했다고 2일 밝혔다.
롯데백화점에 따르면 이 점포는 개점 122일 만인 2024년 1월 누적 매출 1000억원을 기록했고, 지난해 6000억원을 넘어선 데 이어 지난달 1조원에 도달했다. 회사는 해외에 진출한 국내 백화점 가운데 처음이라고 설명했다.
누적 방문객은 4100만명을 넘어섰다. 하루 평균 방문객은 5만명 이상이며, 연간 외국인 관광객도 100만명 이상이라고 회사는 밝혔다.
롯데몰 웨스트레이크 하노이는 하노이 서호구에 연면적 10만7000평 규모로 조성됐다. 개점 당시 약 230개 매장 중 52개를 하노이에 처음 들어서는 브랜드로 채웠고, 인접한 롯데백화점 하노이점과 연계해 VIP 서비스인 에비뉴엘 혜택을 제공했다.
롯데백화점은 이 점포에서 매년 60회 이상 팝업 행사를 열고 있다. 롯데마트와 아쿠아리움, 롯데시네마, L7 호텔도 함께 운영하며 쇼핑 외 문화·여가 수요를 끌어들이고 있다.
올해 하반기에는 전체 매장의 약 20%인 50여개를 개편할 계획이다. 마뗑킴과 후아유, 마리떼프랑소와저버 등 K패션 브랜드와 바버, 겐조를 포함해 베트남 또는 하노이에 처음 들어서는 매장 약 20개를 선보인다.
1층 중앙의 280평 규모 아트리움 광장도 개편해 대형 팝업과 명품 브랜드 전시 공간으로 활용할 예정이다. 지난 7월 선보인 K패션 해외 진출 플랫폼 '넥스트랩'에서는 이달부터 '이미스' 팝업을 진행한다.
내년 상반기에는 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원과 협업해 4층에 1000평 규모의 K문화 체험관 'KOREA 360'을 조성할 계획이다. 롯데백화점은 베트남 내 추가 출점도 검토하고 있다.
kji01@newspim.com