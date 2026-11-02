갤러리아 명품관 "로로피아나와 크리스마스 추억을…"

AI 핵심 요약beta
- 갤러리아는 2일 로로피아나와 크리스마스 장식을 선보였다
- 명품관에 대형 트리와 별자리 형상 외관 장식을 설치했다
- 서울 풍경 담은 로로피아나 캡슐 상품도 단독 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한화갤러리아 갤러리아백화점이 서울 명품관에서 이탈리아 럭셔리 브랜드 로로피아나와 협업해 크리스마스 트리와 외관 장식을 12월 31일까지 선보인다.
명품관 이스트 광장에는 짚을 엮어 만든 대형 트리를 세우고 금빛 조명과 별 장식을 더했다. 건물 외벽은 로로피아나 로고를 담은 붉은 갈색 바탕에 크기와 형태가 다른 별들을 배치해 하나의 별자리처럼 꾸몄다.
협업을 기념해 로로피아나의 '서울 익스클루시브 캡슐 셀렉션'을 명품관에서 단독으로 먼저 선보인다. 여성 코트와 재킷, 남녀 윈터 보이저 재킷, 가방, 액세서리로 구성했고, 반포대교와 남산타워 등 서울 풍경을 수채화 프린트로 표현한 실크 스카프도 내놓는다.
갤러리아는 2016년 불가리를 시작으로 까르띠에, 샤넬, 루이비통 등과 크리스마스 조형물을 선보여 왔으며, 로로피아나 협업으로 11년째 이어간다.
한화갤러리아 관계자는 "앞으로도 다양한 명품 브랜드와의 협업을 통해 갤러리아만의 볼거리와 차별화된 쇼핑 경험을 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com