김천 주택서 화재 3시간30여분만에 진화...인명피해 없어

[김천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 김천의 한 주택에서 화재가 발생해 발화 3시간 30여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
2일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 2시 51분쯤 김천시 감문면 도명리의 한 주택에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
이 불로 15평 규모 경량철근구조 주택 1동이 전소되고 집기류 등이 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[김천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 김천의 한 주택에서 화재가 발생해 발화 3시간 30여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
2일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 2시 51분쯤 김천시 감문면 도명리의 한 주택에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
이 불로 15평 규모 경량철근구조 주택 1동이 전소되고 집기류 등이 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
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