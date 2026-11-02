CU, 포켓몬·다마고치 빼빼로 28종…굿즈 매출 비중 36.6%

AI 핵심 요약beta
- CU가 2일 포켓몬·다마고치 빼빼로데이 상품 28종을 선보인다고 밝혔다.
- 포켓몬·다마고치 굿즈와 틴케이스 상품을 구성해 차별화했다.
- CU는 4일부터 12일까지 성수·홍대에서 콘셉트 스토어를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 오는 11일 빼빼로데이를 맞아 포켓몬과 다마고치 캐릭터를 활용한 기획상품 28종을 선보인다고 2일 밝혔다.
CU의 빼빼로데이 차별화 상품 매출 비중은 2022년 23.2%에서 2023년 29.3%, 2024년 31.9%, 지난해 36.6%로 높아졌다. 지난해 행사 기간인 11월 1일부터 11일까지 빼빼로데이 관련 매출은 전년 대비 32.4% 증가했다.
지난해 메타몽과 따리몽땅, 해리스 트위드 등 캐릭터·브랜드 협업 상품의 매출은 전년 대비 55% 늘었다. CU는 올해 포켓몬과 다마고치를 주요 캐릭터로 정하고 겨울용품과 촉감형 소품을 결합한 상품을 준비했다.
포켓몬 상품에는 낮잠을 자는 캐릭터의 모습을 담았다. 다마고치와는 편의점 업계에서 처음으로 협업 상품을 선보인다는 게 CU의 설명이다. 굿즈는 핫팩 인형과 키링, 말랑이, 양털 담요, 무드등, 머그컵, 텀블러 등으로 구성했다.
CU는 오는 4일부터 12일까지 성수디저트파크점에서 포켓몬 콘셉트 스토어를, 같은 기간 홍대AK점에서 다마고치 콘셉트 스토어를 운영한다. 매장에서는 빼빼로데이 굿즈를 직접 살펴볼 수 있다.
선물용 틴케이스 상품도 판매한다. 프랑스 라메르풀라르의 사브레와 포르투갈 주가이스의 시나몬 쿠키, 쿤브라더스의 마스쿠키, 벨기에 쥴스 데스트루퍼의 비스킷 등을 틴케이스에 담았다.
지난 1일부터 오는 10일까지 포켓CU 멤버십 QR을 스캔하고 지정 결제수단으로 구매하면 할인받을 수 있다. 포켓몬 기획상품 2개 이상을 네이버페이 포인트·머니나 토스페이 머니·계좌로 결제하면 최대 30% 할인된다. 다마고치·도라에몽·귀멸의 칼날 상품 2개 이상을 BC카드나 NH농협카드로 결제할 때도 같은 할인율이 적용된다. 각 결제수단당 행사 기간 5회, 1회 최대 1만5000원까지 할인된다.
일반 빼빼로 2종은 4개 이상 구매한 뒤 카카오페이 포인트·머니나 토스페이 머니·계좌로 결제하면 최대 50% 할인된다. 결제수단당 5회, 1회 최대 4000원까지 적용된다. 신한카드 SOL트래블 체크카드로 결제하면 선착순으로 빼빼로 아몬드 상품을 100원에 살 수 있으며, 1회 1개씩 기간 내 최대 3회 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com