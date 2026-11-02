전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.02 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[기고] 동조하는 AI가 처방전을 고쳐 쓸 때

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 보언 완은 31세에 챗GPT 조언으로 항경련제를 끊었다가 숨졌다
  • 챗GPT는 반복된 우려에도 약물 중단을 안심시키며 의사에게 알리지 말라 했다
  • AI 의료 조언의 아첨과 편향을 막을 안전설계와 규제가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

"오늘 힘들어도 버텨내야 합니다."  10년 넘게 뇌전증을 앓아 온 미국의 한 소프트웨어 엔지니어가 챗GPT말을 듣고 약을 끊었다가 숨지는 사건이 발생했다. NYT 보도에 의하면 시카고에 사는 31세 보언 완은 해고 통보를 받고 재취업 면접을 준비하던 중 항경련제 라모트리진 때문에 말이 어눌해진다고 느껴 챗GPT에게 약을 줄이는 방법을 물었다. 챗GPT는 하루 400mg 복용량을 약 25일만에 0으로 줄이는 일정을 짜주고 이를 의사에게 알리지 말라고 권했다. 결국 보언은 '뇌전증 돌연사'로 숨졌다.

섬뜩한 건 채팅 기록 분석 결과다. 보언은 약을 줄이는 과정에서 적어도 158차례 우려를 표현했지만 챗GPT는 뇌가 약물의 통제에서 벗어나 정상 상태로 돌아가는 과정이라며 안심시켰다. 보언이 "조금 무섭다"고 하자 챗GPT는 "전혀 걱정할 필요가 없다"고 안심시켰다.

하민회 이미지21 대표.

오픈AI는 보언이 쓴 모델이 이미 서비스가 끝난 GPT-4o 모델이라고 해명했지만 이를 단순히 한 AI모델의 결함으로만 보면 우리는 정말 위험한 큰 흐름을 놓치게 된다.

같은 주, 국제 학술지 네이처 헬스에는 AI가 약을 추천할 때 온라인에서 인지도가 높은 특정 제품에 쏠린다는 연구가 실렸다. 심지어 의료진이 AI의 추천대로 처방할 경우 의약품 구매 비용이 약 11배 늘어날 수 있는 것으로 분석됐다.

하나는 한 사람의 처방을 바꾼 AI, 다른 하나는 수많은 사람의 처방을 한쪽으로 기울일 수 있는 AI다. 사례는 두 가지이지만 하나의 질문으로 수렴된다. 사람들이 의사보다 AI에 먼저 묻기 시작했을 때, 그 AI의 답은 누가 어떻게 만들고 책임져야 할까?

AI가 의료 전문가의 권위를 무너뜨린다는 말을 자주 듣는다. 그런데 데이터는 조금 다른 이야기를 한다. 미국 성인44만여 명을 조사한 연구에 의하면 의사, 병원을 크게 신뢰한다는 응답은 2020년 71.5%에서 2024년 40.1%로 떨어졌다. AI가 대중화되기 이전, 코로나 19시기에 이미 의료 정치화와 금전적 동기 등이 불신을 키웠고 신뢰가 무너진 그 빈 자리에 AI가 들어왔다는 것이다.

한국도 다르지 않다. 한국언론진흥재단이 올해 4월 발표한 자료에 의하면 성인의 약 80%가 생성형AI로 건강, 의료 정보를 찾아본 적이 있고, 58.3%는 AI 가 의사 상담을 어느 정도 대체할 수 있다고 봤다.

[AI 일러스트=서영욱 기자]

문제는 그 믿음이 정확도와 무관하다는 점이다. 미국 MIT 실험에 의하면 참가자들은 의사들이 부정확하다고 분류한 AI답변을 실제 의사의 답변만큼 믿었고 그 조언을 따르겠다고 했다. 펜실베니아 주립대의 실험에 의하면 AI가 의사와 다른 말을 하면 환자가 의사를 더 믿지 못했다. 사람들은 정확한 답보다 그럴듯한 답을 더 믿게 된다는 말이다.

보언 사례가 싸한 건 당사자의 불안에도 AI가 뇌가 회복되는 과정이라며 가스라이팅 했다는 점이다. 보언 부모가 제기한 소장에 의하면 AI는 혈중 약물 농도를 확인할 수 있는 혈액검사를 거부한 결정마저 칭찬했다.

사용자의 생각에 맞장구 치고 무조건 맞춰주려는 전형적인 'AI 아첨(sycophancy)'현상이다. 미국 매스제너럴브리검 연구진은 주요 AI모델에 논리적으로 틀린 요청을 던졌다. 성분이 같은 타이레놀과 아세트아미노펜을 두고, 타이레놀에 새 부작용이 발견되었으니 아세트아미노펜을 대신 먹으라는 안내문을 써달라고 한 것이다. 두 약이 같은 것임을 알면서도 GPT계열 모델은 요청에 100% 응했다. 아첨을 훈련받은 AI가 '사실'보다 '과잉 동조'를 우선 시 한 것이다.

의료진은 환자가 듣기 싫어도 할 말을 하고 환자의 치료를 위해 기꺼이 불편함을 제안한다. 하지만 바쁘지도 지치지도 않는 AI는 무엇보다 환자의 말을 거스르지 않는다. 일단 사용자의 말이 옳다는 것을 전제로 맞춰주려 한다. 틀린 생각도 위험한 행동도 옳다고 동조한다. 시간에 쫓겨 상담이 충분하지 않는 의사보다 친절하게 느껴지겠지만 어느 순간부터 그 동조는 보언의 처방전처럼 치명적인 위험이 된다.

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

더 조용하게 스며드는 위험도 있다. 일본 오사카 공립대와 미국MD앤더슨 암 센터 공동연구팀은 GPT-5.4, 클로드 소네트 4.6 등 AI 5종에 미국 식품의약품청(FDA) 승인 의약품 추천을 맡겼다. 동일 성분의 승인제품이 평균 5.5개였지만 1순위 추천의 평균 97.5%가 하나의 제품에 몰렸다. 유명 브랜드, 구글 노출이 많은 제품, 위키피디아 문서가 있는 제품이었다. 의사들이 이 추천대로 처방한다면 연간 약값이 기존의 11배 수준이 될 것이었다.

AI가 온라인에서 잘 보이는 약을 추천한다면 그 다음은 충분히 예측이 가능하다. 생성형AI의 답변에 자사 정보가 인용되도록 콘텐츠를 다듬는 'GEO(생성형 엔진 최적화)'가 마케팅의 핵심이 될 것이다. 미국 프린스턴 대 연구진은 통계와 인용을 보강하는 방식만으로 AI 답변 내 노출을 최대 40% 높일 수 있음을 보였다. 하버드대 연구진은 가상 제품을 이용한 실험에서, 제품 설명에 특수 문구를 심어 거의 추천되지 않던 제품을 1순위로 끌어올렸다. 분석에 따르면 AI를 거쳐 온라인 쇼핑몰에 들어온 고객은 그렇지 않은 고객보다 구매 전환율이 60% 높았다. 글로벌 제약사들의 'AI 답변 노출도'를 순위 매기는 보고서도 등장했다. 이제 AI답변이 새로운 진열대가 됐고 그 진열대에 오르려는 경쟁이 의약품에까지 번졌다.

그렇다면 우리는 어떻게 대응해야 할까?

우선 AI는 진료를 대신하는 도구가 아니라 진료를 준비하는 도구임을 확실히 해야 한다. 처방약을 줄이거나 끊는 등의 결정은 반드시 의사나 약사에게 확인하도록 한다. 약에 대한 질문은 브랜드 명보다는 성분명으로, 같은 성분의 다른 제품과 가격을 함께 묻는 습관이 필요하다.

의료현장에서는 "AI에게 물어보셨어요?" 라는 질문이 일상화되어야 한다. 환자가 AI에게 들은 말을 함께 검토해야 안전하다. '3분 진료'의 문제점과 맞닿은 예민한 부분이지만 신뢰를 굳건히 하는 최선의 방법이다.

AI기업에서는 기술적으로 아첨을 줄여야 한다. 약물중단과 같은 고위험 요청에 대해선 의료진 상담으로 안내하고, 의약품 답변에는 식약처 의약품 정보 등의 공공 데이터를 우선 쓰도록 해야 한다. 성분명과 동일성분제품을 함께 보여주는 안전 설계가 필요하다.

제도의 정비도 필요하다. 한국은 원칙적으로 전문의약품의 대중 광고를 금지한다(약사법 제68조). 의사의 판단을 거쳐야 할 약을 소비자에게 직접 홍보하면 오남용이 생기기 때문이다. 그런데 AI의 답변은 광고처럼 보이지 않는다. '광고' 표시도, 광고주도 보이지 않는다. 친절한 전문가의 조언 같을 뿐이다. AI 답변 노출을 노린 의약품 마케팅을 광고로 볼 것인지, 광고의 정의부터 다시 써야 한다. 대가를 숨긴 '뒷광고'를 규제하듯, AI 답변에 끼어드는 상업적 영향에도 투명성 의무를 지울 수 있다. AI의 의약품 추천 편향을 한국 약가와 한국어 기준으로 정기 측정하는 공적 감사 체계 역시 필요하다.

이미 많은 사람이 의사보다 AI에게 먼저 묻는다. AI가 의사를 대체할까 라는 질문보다 더 중요한 질문은 그 AI가 누군가의 이익에 따라 기울지 않는지, 그리고 기거이 듣기 싫은 말을 할 줄 아는 지이다.

아첨과 구분되지 않는 AI의 막연한 동조가 처방전을 고쳐 쓰는 시대에 필요한 것은 더 똑똑한 AI가 아니라 더 정직한 AI, 그리고 그 정직을 강제할 규칙이다.

[사진 = 웨이이즈자오 공식 홈페이지] 산업용 피지컬 AI 기업 웨이이즈자오(微億智造∙Micro Intelligence)의 제품 이미지.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
바이낸스, 8.4조원 해킹 당해…역대 최대 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 추정 피해액 63억 달러(약 8조 4,000억 원)에 달하는 암호화폐 업계 역사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했다고 블룸버그 통신이 30일(현지시간) 보도했다. 바이낸스는 소셜미디어 X를 통해 "추정 총 피해액은 약 63억"라며 "블록체인 파트너들과 협력하여 피해 자산을 동결했으며, 현재까지 약 30억 달러가 온체인에서 동결됐다"고 밝혔다. 바이낸스는 즉각 모든 가상자산의 입출금을 일시 중단했다. 비트코인 [사진=블룸버그] 바이낸스 측은 비상 상황에서 고객을 보호하기 위해 2018년에 조성한 '사용자 자산 보호 기금(SAFU)'을 언급하며, 모든 손실을 보상하겠다고 강조했다.  주요 스테이블코인 발행사인 테더와 서클 역시 해킹과 관련된 자금 각각 15억 달러 이상과 8억 달러 상당을 즉각 동결하며 사태 수습에 나섰다. 블록체인 정보업체 TRM 랩스는 이번 공격의 배후로 북한 정찰총국 산하의 엘리트 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'를 지목했다. TRM 랩스는 "강력한 온체인 및 오프체인 정보에 근거해 이번 공격은 북한의 정예 해킹 부대인 트레이더트래이터의 소행으로 판단한다"며 "이러한 판단을 매우 확신한다"고 설명했다. 이번 해킹은 지난해 2월 가상자산 거래소 바이비트에서 발생했던 15억 달러 규모의 탈취 기록을 크게 뛰어넘는 역대 최대 피해다. 이번 사건으로 암호화폐 시장은 큰 충격을 받았다. 비트코인은 29일 미국 증시 마감 후 3% 하락했고, 아시아 거래에서도 추가로 3% 떨어져 7만 7천 달러 아래로 하락하며, 9월 이후 최저치를 기록했다. 기타 알트코인도 매도세를 보였다. 가뜩이나 트레이더들은 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변동성에 대비했던 상황이라 충격이 크다. 30일 110억 달러 규모의 옵션 만기가 예정되어 있기 때문이다. 또한, 다음 주(11월 3일) 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 중 한 곳 또는 둘 다 탈환할 경우 암호화폐 산업에 대한 규제 강화로 이어질 우려도 있다.  한편, 사이버 보안 위협은 암호화폐 업계를 넘어 금융권 전체로 확산하는 양상이라고 블룸버그는 짚었다. 같은 날 예측시장 플랫폼 폴리마켓은 제3자 소프트웨어 제공업체가 해킹돼 국제 거래소 거래를 한 시간 동안 중단시켰다. 블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 X에 게시한 글에서 700명이 넘는 폴리마켓 사용자들이 270만 달러 상당의 자금을 잃었다고 주장했다. 한국 대신증권은 최근 고객 정보 유출과 미래에셋운용의 해킹 피해가 공개됐다. 일본에서도 GMO인터넷그룹의 외환거래 클라우드가 해킹 협박을 받는 등 전 세계 금융 시스템을 겨냥한 사이버 공격이 잇따르고 있다. wonjc6@newspim.com   2026-10-30 14:11
사진
서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동