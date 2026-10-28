무협 "美 중간선거 이후에도 통상 불확실성 지속…다층적 대응 필요"

연방정부 넘어 주정부 협력 강화 필요…대미 투자·반도체 협력 주목

美 진출 기업 200여명 참석…비자·법률·세무 대응 전략 점검

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오는 11월 미국 중간선거 결과와 관계없이 도널드 트럼프 행정부의 미국 우선주의 통상정책이 지속될 수 있다는 전망이 나왔다. 국내 기업들이 관세와 통상규제에 대응하기 위해 연방정부뿐 아니라 주정부와의 협력도 강화해야 한다는 제언이다.

한국무역협회는 28일 서울 강남구 트레이드타워에서 산업통상부·외교부·중소벤처기업부와 함께 '미국 중간선거 이후 전망 및 진출 전략 세미나'를 개최했다. 이번 행사에는 미국 진출 기업 관계자 등 200여명이 참석해 오는 11월 3일 치러지는 미국 중간선거 이후 경제·통상정책 변화와 대응 방안을 논의했다.

한국무역협회가 28일(수) 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 개최한 '미 중간선거 이후 전망 및 진출 전략 세미나'에서 한국무역협회 장석민 전무가 인사말을 하고 있다. [사진=한국무역협회 제공]

조성대 한국무역협회 통상연구실장은 "민주당이 중간선거에서 양원을 되찾더라도 행정명령을 통한 트럼프 행정부의 미국 우선주의 통상정책 기조는 지속될 가능성이 높다"며 "연방정부·의회뿐 아니라 주정부 등 지방정부와 협력을 강화하는 다층적 대응 전략이 필요하다"고 강조했다.

서정건 경희대 정치외교학과 교수는 이란 전쟁 이후 유가 상승과 고물가, 이민·관세정책에 대한 유권자 평가를 이번 선거의 주요 쟁점으로 꼽았다. 중간선거 이후 한미관계에 대해서는 대미 투자 이행과 조선·반도체 분야 협력을 통한 개선 가능성을 전망했다.

미국 진출 기업을 위한 실무 대응 방안도 논의됐다. 법무법인 율촌 전문가들은 미국 비자 유형별 발급 요건과 입국 심사 유의사항, 현지 법인 설립 절차, 투자 인센티브 및 세무 관련 주요 사항을 소개했다. 김석우 외교부 양자경제외교국장은 우리 기업 인력의 원활한 미국 입국과 체류를 강조하며 현지 기업 활동에 어려움이 발생할 경우 재외공관을 적극 활용해 달라고 당부했다.

장석민 한국무역협회 전무는 "한미 간 전략적 투자가 본격적인 이행 단계에 접어들며 우리 기업의 기대가 커지고 있으나 관세정책 변화와 통상규제 등 불확실성은 여전히 높은 상황"이라며 "이번 세미나가 우리 기업의 대미 사업전략 수립에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com