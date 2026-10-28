현대모비스, 직무 벽 허물고 앱 개발 경쟁…AI 차량진단 '모비딕' 우승

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스는 28일 임직원 대상 차량용 앱 해커톤을 개최했다.
- 직무와 관계없이 67개 팀이 참여해 5주간 앱을 개발했다.
- AI 차량 진단 앱 모비딕이 최종 우승을 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대모비스가 임직원 누구나 참여할 수 있는 차량용 앱 개발 경진대회를 열고 소프트웨어 개발문화 확산에 나섰다.
현대모비스는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 인공지능(AI)을 주제로 '2026 모빌리티 애플리케이션 해커톤'을 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 대회에는 직무와 관계없이 임직원 67개 팀이 참가했다. 참가팀들은 지난 9월부터 약 5주간 예선과 본선을 거치며 차량용 앱을 제작했다. 결선에 오른 10개 팀은 경기 마북연구소에서 개발 취지와 성과를 발표했다.
최종 우승은 AI를 활용한 차량 진단 앱 '모비딕(MOBIDIC)'이 차지했다. 차량 정보를 캐릭터로 표현하는 '모비몬(MobiMon)', 운전 기록을 AI로 요약해 소장용 카드로 만드는 '카 드 메이커(Car de Maker)' 등도 우수 앱으로 선정됐다.
현대모비스는 참가자들이 개발한 앱이 실제 서비스로 이어질 수 있도록 자체 개발 플랫폼과 AI 개발 도구를 제공했다.
인포테인먼트 전용 플랫폼 '인포링크(InfoLINK)'는 차량용 안드로이드 운영체제(AAOS)에 특화했다. 차량 정보와 연동해 기능을 제어하는 앱을 개발할 수 있으며, 탑승객은 앱마켓에서 프로그램을 업데이트할 수 있다.
클라우드 기반 개발 환경인 '아이디이링크(IDELINK)'는 인터넷 브라우저에서 코드 작성부터 검증까지 지원한다. 장소에 구애받지 않고 개발할 수 있어 접근성과 생산성을 높였다는 설명이다.
차량용 온디바이스 AI 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 제공했다. 음성과 손동작, 표정·시선 인식 등을 지원하며 외부 서버가 아닌 차량 내부에서 AI를 구동하는 방식이다.
현대모비스는 임직원의 창의적인 아이디어를 실행 가능성 검토 과제로 전환하고, 공모전 등을 통해 사업성도 검토하고 있다. 취업준비생과 협력사 재직자에게 전문 소프트웨어 교육을 제공하는 '모비우스 부트캠프'도 운영하며 차량용 소프트웨어 인재 육성을 지원하고 있다.
peoplekim@newspim.com