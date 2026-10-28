라인게임즈, '어메이징 슬롯 서바이버' 내달 13일 출시

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈는 28일 투맨게임즈의 신작을 11월 13일 출시한다고 밝혔다
- 어메이징 슬롯 서바이버는 슬롯 결과로 전투와 성장 방식이 달라진다
- 스팀 넥스트 페스트에서 데모 방문 8만건을 기록하며 관심을 끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈는 투맨게임즈의 PC 로그라이크 서바이벌 게임 '어메이징 슬롯 서바이버'를 오는 11월 13일 스팀을 통해 출시한다고 28일 밝혔다.
게임의 가장 큰 특징은 슬롯머신 방식의 성장 시스템이다. 플레이어는 게임 세상을 위협하는 '스포너'를 파괴하며 미션을 수행하는데 슬롯 결과에 따라 전투의 흐름이 달라진다. 전설 등급인 '슬롯 잭팟'을 달성하면 더욱 강력한 능력을 사용할 수 있어 매번 다른 전투 경험을 제공한다.
플레이어는 독특한 성장 시스템을 통해 자신만의 빌드를 구축하며 끊임없이 소환되는 적을 상대로 화려한 액션 플레이를 펼칠 수 있다.
'어메이징 슬롯 서바이버'는 지난 20~27일 스팀의 신작 체험 행사 '스팀 넥스트 페스트'에 참여했다. 행사 기간 데모 페이지 방문 수는 8만 건을 기록했으며 하루 위시리스트 추가량이 평소 대비 최대 10배 이상 늘었다.
게임은 스팀 외에도 에픽게임즈 스토어와 스토브에서도 서비스될 예정이다.
origin@newspim.com